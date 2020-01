O femeie rănită într-un accident rutier acuză că a fost externată din spital cu piciorul fracturat: „A venit un medic şi mi-a spus că n-am nimic“

Ea a ajuns la spital în noaptea de vineri spre sâmbătă. Aceasta ne povesteşte că medicul radiolog a apostrofat-o, pe motiv că avea piercinguri, iar a doua zi a fost externată din spital pe motiv că nu are probleme, dar, apoi, la un spital din Timişoara s-a constatat că avea o fractură la glezna piciorului:







„După un timp au venit să-mi acorde ajutor, deşi mă durea foarte sternul şi piciorul. Am fost dusă la radiografie, acolo unde era o doamnă care era foarte irascibilă că de ce am piercing în arcadă şi în piept. Eu nu am înţeles care era legătura cu accidentul. A vorbit foarte urât şi vreau să depun o plângere împotriva ei, pentru că din cauza ei am ajuns la Timişoara cu toate rupte în mine, pentru că la Târgu Jiu mi-a dat drumul că nu am nimic rupt şi acum am şuruburi băgate în picior. A doua zi după accident mi-a dat drumul acasă. A venit un medic şi mi-a spus că nu am nimic şi că ce vreau să fac, dacă să rămân până a doua zi sau să plec acasă. Am spus că, dacă nu am nimic, vreau să plec. Mi-a dat să semnez şi am plecat, cu toate că nu puteam să ţin piciorul în pământ. Făcea glezna stânga-dreapta“.

„M-au întrebat cum de mi s-a dat drumul“

Nonn ne-a mai povestit că medicii din Timişoara au rămas surprinşi că i s-a dat drumul din spital în condiţiile în care s-a constatat că avea fractură: „Am sunat acasă şi a venit soţul meu cu prieten şi m-au luat cu maşina. Am mers, pentru că am avut noroc că avut o pereche de bocanci cu fermoar şi nu i-a dat voie să se rupă mai rău. Medicii mi-au spus că asta m-a ajutat. Este rupt un os între tendoane. Sâmbătă seară am ajuns la spital pentru a mai face un control. Când m-au văzut doctorii, m-au întrebat cum de mi s-a dat drumul din spital. Mi s-a spus să le arăt filmul, dar nu mi s-a dat nimic. La radiografie s-a constatat că am fractură. Mi s-au pus şurub şi trebuie să stau şase săptămâni. Am suferit şi o fisură de bazin“.





Femeia vrea să depună o plângere împotriva medicilor de la spital în urma celor întâmplate.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu efectuează cercetări în acest caz.





Şase persoane au fost rănite

În accidentul de săptămâna trecută au fost rănite şase persoane. Una dintre maşini a intrat pe contrasens cu mare viteză şi a lovit frontal un autoturism marca BMW, care se deplasa regulamentar. Femeia din Timişoara spune că este posbil ca şoferul celeilalte maşinii să fi participat la o curs, pentră că pe banda alăturată se mai afla un autoturism care circula cu viteză.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că un tânăr, de 23 de ani, din comuna Bengeşti Ciocadia în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Constantin Brâncuşi, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr, de 21 de ani, din municipiul Târgu Jiu. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorilor auto, precum şi a altor patru tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 36 de ani, pasageri în cele două autovehicule. Răniţii au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă“, a spus Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.