Medicul veterinar care a sterilizat gratuit mii de pisici şi de câini. „Asta consider că mă defineşte“

Lunar, asociaţia desfăşoară campanie de sterilizări gratuite în cadrul căreia sunt castrate fără plată animalele de companie. Această acţiune se desfăşoară de mai mulţi ani.

Patricia Paraschiv (41 de ani), medic veterinar, din municipiul Târgu Jiu, şi-a dedicat viaţa îngrijirii animalelor. Aceasta derulează de mai mulţi campanii de castrare în mod gratuit a câinilor şi pisicilor în toate localităţile judeţului Gorj.

De asemenea, Patricia Paraschiv a salvat numeroase animale aflate în suferinţă, aceasta fiind vicepreşedintele Asociaţiei „Pro Animals“, care deţine o clinică veterinară mobilă, singura de acest fel din Gorj, cu care se deplasează în toate localităţile judeţului în vederea efectuării campaniilor de castrare a câinilor şi pisicilor.

„Îmi este foarte greu să calculez câte animale am reuşit să castrez în decursul anilor, de când profesez ca medic veterinar şi în campaniile pe care le desfăşurăm cu Asociaţia «Pro Animals». Sigur este vorba de mii de animale sterilizate“, ne spune Patricia Paraschiv.





Campania este sprijinită de asociaţii din Germania şi Finlanda

Doar la ultima campanie care a avut loc în trei comune din judeţul Gorj au fost sterilizate 150 de animăluţe. „Ne bazăm pe colaborarea autorităţilor locale, în sensul să-i informeze pe cetăţeni despre posibilitatea de a-şi castra gratuit animalele, dar în unele localităţi ne lovim de indiferenţa autorităţilor. Suntem sprijiniţi de organizaţii de protecţie a animalelor din Germania şi Finlanda deoarece avem nevoie de materiale şi logistică, pentru a realiza aceste acţiuni. Nu se cere vreun leu de la primării“ a precizat medicul veterinar.

La aceste campanii de castrare participă şi alţi medici veterinari, în funcţie de numărul de solicitări, tehnicieni veterinari şi voluntari. Clinica mobilă a fost achiziţionată de asociaţia „Pro Animals“ în anul 2016, iar de atunci au început campaniile gratuite de sterilizare.

Bâtrâni din centrele de îngrijire, vizitaţi de câini şi voluntari





O altă campanie derulată de către Asociaţia „Pro Animals“ s-a derulat în cadrul căminelor de bătrâni din judeţul Gorj. Voluntarii au mers cu câini aflaţi în adăpostul asociaţiei la persoanelor vârstnice şi bolnave aflat în cadrul centrelor de îngrijire şi au petrecut un anumit timp cu acestea. S-a creat o anumită legătură cu aceste persoane, care au manifestat sentimente de afecţiune faţă de animale.

O altă acţiune la care a participat medicul veterinar Patricia Paraschiv s-a reluat în unităţile de învăţământ, în cadrul cărora elevii au aflat informaţii despre ce înseamnă deţinerea unui animal domestic.

„Fiecare persoană are câte o menire“

Patricia Paraschiv a absolvit Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, după care şi-a urmat pasiunea. „Nu am renunţat la visul meu. Asta consider că mă defineşte şi consider că este ceea ce trebuie să fac. Este menirea mea şi fiecare persoană are câte o menire. Mă consider o persoană norocoasă, deoarece îmi place ceea ce fac“, mărturiseşte Patricia Paraschiv.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Un autocamion încărcat cu materiale de construcţie s-a răsturnat în Defileul Jiului. Circulaţia este blocată VIDEO