Maşină adaptată pentru transportul gratuit al persoanelor aflate în scaunul cu rotile

Este prima maşină de acest fel din judeţul Gorj. Autovehiculul a fost achiziţionat de către o asociaţie, în baza unui proiect cu finanţare europeană în valoare de 25.000 de euro. Maşina a foat prezentată astăzi, cu ocazia Zilei Internaţiionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.

„Proiectul se va finaliza în luna iunie 2022.

Avem implementat proiectul de serviciu social destinat persoanelor cu dizabilităţi, şi anume transportul adaptat al acestor persoane. A plecat de la ideea necesităţii acestui serviciu pentru că multe dintre persoanele cu dizabilităţi aveau nevoie să se deplaseze în diferite locuri, cum ar fi la spital, şi întâmpinau probleme foarte mari. Serviciul funcţionează din luna mai şi ne-am dat seama de utilitatea acestuia pentru persoanele cu handicap. Este un pas înainte pentru sprijinul persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectul este derulat în colaborare cu Asociaţia Psihologiloir Gorjeni“, a spus Daniel Andrei, reprezentantul Asociaţiei „Servim Comunitatea din Târgu Jiu“.

400 de curse au fost efectuate

Maşina a început să efectueze curse pentru transportul persoanelor cu handicap de la jumătatea acestui an, iar până în prezent au fost efectuate aproximativ 400 de curse. „Avem un număr de telefon la care persoanele aflate în scaunul cu rotile pot suna să beneficieze de transport cu această maşină. Numărul de telefon este 0772.22.33.44. Solicitanţii completează o cerere prin care transmite şi traseul. Serviciul este gratuit pe perioada de implementare al proiectului de 18 luni, după care vom încerca să găsim sprijin pentru a continua în acelaşi mod“, a menţionat Daniel Andrei.

Taximetriştii refuză să transporte persoane aflate în scaunul cu rotile

Robert Gavrilescu, persoană aflată în scaunul cu rotile, a spus că era o nevoie foarte mare ca să existe acest serviciu pentru persoanele cu handicap grav care nu se pot deplasa singure: „România are mari probleme în sprijinul oferi persoanelor cu dizabilităţi, dar cu ajutorul dat de către oameni cu suflet se întâmplă şi lucruri frumoase. Mă aştept ca şi autorităţile centrale şi locale să facă front comun pentru a le oferi persoanelor cu dizabilităţi sprijinul necesar pentru a putea ducea o viaţă normală. Este nevoie în Târgu Jiu şi de un centru de tip respiro. În momentul în care asistentul personal are o problemă, chiar de sănătate, atunci persoana de care are grijă poate să beneficieze de un centru respiro“.

Acesta a precizat că taximetriştii refuzau să transporte persoanele aflate în scaunul cu rotile: „Problema cu taxiurile din orice oraş este complicată, pentru că nouă ne este foarte greu să ucăm fotoliul rulant în maşină. Atunci, mulţi şofer de taxi refuză cursele când aud că au de luat o persoană aflată în această situaţie, dar cei care llcuiesc în oraş au posibilitateas să circule cu troleibuzele care sunt adaptate.

În plus, sunt instituţii unde nu există rampă pentru persoanele cu handicap“.

Primarul municipiului Târgu Jiu a spus că era nevoie de o maşină care să vină în sprijinul celor care se află în fotoliul rulant: „Am aprobat în urmnă cu trei ani de zile cinci autorizaţii pentru taxiuri pentru persoane cu dizabliăţi, dar, din câte am înţeles, nu a putut să achiziţioneze un astfel de mijloc de transport adaptat“.

Vă recomandăm să citiţi şi