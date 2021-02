Masca personalizată pe care primarul din Târgu Jiu o poartă la căsătorii: „Primar la datorie şi pe timp de pandemie“

Edilul Marcel Romanescu a purtat această mască şi duminica trecută, când a fost ofiţerul stării civile la căsătoria, de Valentine's Day, dintre un judecător născut în Târgu Jiu şi o avocată, care şi-au unit destinele în faţa Porţii Sărutului, din Parcul Central.

Marcel Romanescu a explicat că a primit cadou masca de la o pereche de tineri cărora le-a oficializat căsătoria chiar în ziua alegerilor din toamna anului trecut şi de atunci o poartă atunci când participă la oficierea căsătoriilor.

„Este masca pe care o s-o folosesc la oficierea căsătoriilor pe perioada de pandemie, pentru că am primit-o de la un cuplu, drept cadou. Am primit-o în ziua în care candidam la primărie. Nu se aştepta nimeni ca în ziua respectivă să merg şi să oficiez o căsătorie şi tinerii mi-au pregătit o surpriză. Ei mi-au spus că este pe data de 27 septembrie şi le-am spus că nu este nicio problemă, mai ales că putea să fie şi ultima căsătorie pe care să o oficiez, pentru că eram încă primar în funcţie. Cetăţenii mi-au dat şansa să pot oficia încă patru ani de zile şi o fac cu mare drag“, a precizat primarul.

