Jurnalist din Kiev, refugiat cu familia în oraşul lui Brâncuşi. „M-am gândit de o mie de ori şi tot nu înţeleg logica acestui război“

Roman Malik Viktorovych este prezentator la postul CHANNEL 4 LLC din Kiev. Acesta a povestit că a plecat după ce a început bombardarea Capitalei: „Bombardamentele se auzeau foarte puternic. Erau la zece kilometri distanţă de locuinţa noastră“.

Jurnalistul a povestit că au plecat prima dată la Cernăuţi, după care au venit în România. Roman a putut pleca din Ucraina, pentru că este tatăl unui copil bolnav, care are nevoie de îngrijire. „Drumul a fost destul de dificil. A durat 27 de ore din Cernăuţi şi până în Târgu Jiu. La graniţă, am stat 15 ore în vamă. Ne-a şocat că în România sunt drumuri cu multe serpentine prin munţi“, a mărturisit prezentatorul de televiziune.

Copilul suferă de o boală rară

Malik Roman este prezentator de emisiuni sociale şi politice. El a locuit în Krivoi Rog, oraş din estul Ucrainei, unde s-a născut şi preşedintele Volodimir Zelenski. „În anul 2015 am început să lucrez ca prezentator şi realizator de emisiuni, după care, în urmă cu trei ani, m-am mutat la Kiev. În prezent, nu toate posturile de televiziune din Ucraina mai funcţionează, deoarece nu putea să ofere siguranţă jurnaliştilor“.

Roman şi-a cunoscut soţia în urmă cu aproape 20 de ani, atunci când cei doi erau studenţi. „Am urmat aceeaşi facultate pe care a urmat-o şi preşedintele nostru. Am urmat Facultatea de economie“, relatează jurnalistul. La puţin timp după ce au terminat facultatea, Marina a rămas gravidă şi aşa a venit pe lume Arseniy. Copilul are acum vârsta de 12 ani şi suferă de hemofilie, o boală genetică rară, care se manifestă prin lipsa factorului de coagulare din sânge. Pentru a putea supravieţui, băiatul trebuie să urmeze un tratament cu Factor 8.

„Încă de când s-a născut Arseniy, am început să ne interesăm dacă sunt persoane care au această boală şi au reuşit să treacă peste ea, deoarece persoanele din Ucraina s-au născut cu această boală nu au avut o viaţă normală şi au murit în cele din urmă. Aşa am ajuns să cunosc un sportiv care participă la Turul Franţei şi un alpinist american care a ajuns pe Everest. În prima zi de război i-am scris alpinistului american, care m-a îndrumat să merg în România, unde are un prieten care mă poate ajuta cu cazare şi tratament pentru copil“, a povestit Roman.

„Bombardamentele erau la zece kilometri distanţă de locuinţa noastră“

Au fost nevoiţi să ia rapid hotărârea de a pleca, deoarece în Ucraina nu se mai găsea tratamentul necesar din cauza războiului şi după ce bombardamentele erau tot mai intense. „Bombardamentele se auzeau foarte puternic. Erau la zece kilometri distanţă de locuinţa noastră“, spune Roman. Au plecat prima dată la Cernăuţi, după care au venit în România. Roman a putut să plece din Ucraina, pentru că este tatăl unui copil bolnav, care are nevoie de îngrijire. „Drumul a fost destul de dificil. A durat 27 de ore din Cernăuţi şi până în Târgu Jiu. La graniţă am stat 15 ore în vamă. Ne-a şocat că în România sunt drumuri cu multe serpentine prin munţi“, a mărturisit prezentatorul de televiziune.

În Ucraina se mai află soacra sa. „Părinţii mei care au 65 de ani şi sora mea care are un copil de cinci au plecat în Germania, iar mama soţiei mele a rămas în Krivoi Rog deoarece trebuie să aibă grijă de mama ei, care este foarte bătrână“, a povestit Roman.

„Oameni simpli cu un suflet bun“

Roman spune că este impresionat de solidaritatea românilor: „La noi este o vorbă: în timp de război, poţi afla cine îţi sunt prietenii, iar România ne ajută foarte mult. Românii mi se pare oameni simpli cu un suflet bun. Am aflat de campaniile de ajutorare care s-au organizat şi chiar am fost la un astfel de centru şi mi se pare un gest superb“.

Jurnalistul spune că nu suportă să vadă la televizor imagini cu distrugerile din ţara sa: „Nu suport să văd la televizor ştiri despre distrugerile făcute de ruşi în ţara mea. Sunt nişte emoţii necontrolate atunci când văd că o rachetă ajunge într-o maternitate. Este îngrozitor ceea ce se întâmplă“.

„Aici este vorba de răutatea unui om“

Roman Malik spune că ucranenii nu se aşteptau să fie invadaţi de ruşi: „Americanii tot avertizau că se apropie războiul, dar nimeni nu a vrut să creadă şi nici măcar nu se gândea la aşa ceva. Poporul ucrainian are o grămadă de rude în Rusia, dar şi invers, aşa că nu concepea nimeni că este posibil un astfel de război. Am fost până acum două popoare apropiate cu multe rude în ambele ţări. Mai mult, cele două ţări au avut o anumită perioadă o cultură comună. După prima rachetă trimisă de ruşi, oamenii s-au trezit la realitate şi şi-au dat seama că au fost minţiţi. Armata avea informaţii că acest conflict va fi declanşat, astfel că s-a pregătit aşa cum trebuie“.

Roman Malik a mărturisit că nici acum nu înţelege motivul pentru care s-a declanşat acest război, deoarece ambele ţări vor avea enorm de pierdut: „M-am gândit de o mie de ori şi tot nu înţeleg logica acestui război. Rusia trebuie să suporte cele mai mari sancţiuni din istorie, astfel că nu ştiu ce are de câştigat. În plus, ucrainienii nu îl vor accepta niciodată pe Putin sau pe ruşi. Dacă cineva vrea să atace o ţară, nu cred că vrea să distrugă vieţile copiilor şi ale oamenilor sau infrastructura ţării, dar acum totul este distrus în fiecare oraş din Ucraina. Aici este vorba de răutatea unui om. Putin şi-a creat propria realitate în care trăieşte“.

Jurnalistul ucrainian a mai precizat că preşedintele Volodimir Zelenski nu putea să facă mai multe pentru a evita războiul: „Nu are nimic de-a face cu asta. Nu el a declanşat războiul. Putin a început războiul. Putin a vrut să renunţăm la tot, de la arme, până la Uniunea Europeană şi NATO. De ce să facem ceea ce spune Putin? Dacă eu, cu totul străin pentru tine, aş veni în casa ta şi aş începe să-ţi cer ceva, ai merge să mă întâlneşti sau te-ai lupta împotriva mea“.

