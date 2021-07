Grindina a făcut prăpăd într-o comună din judeţul Gorj. Parbrizele maşinilor au fost sparte, iar culturile agricole au fost distruse

Au fost sparte parbrizele autoturismelor şi culturile agricole au fost afectate.

„Asta înseamnă să tăiem pădurile şi să ne batem joc de natură. Totul se poate întoarce împotriva noastră, a oamenilor“, a comentat un localnic pe Facebook.

Constantin Bicheru, primarul comunei Stăneşti, a precizat că localnicii au suferit pagube importante.Acesta a spus că nu a văzut în viaţa lui grindină aşa de mare:





„În faţa lui Dumnezeu nu avem ce să facem. Culturile agricole au fost afectate. Localnicii au pagube importante.

Am discutat în această dimineaţă cu unul dintre ei, care are cultivate câteva hectare cu porumb, soia şi mazăre, care sunt pământ. Grindina a fost foarte mare. Nu am văzut până acum «piatră» aşa de mare. La noi este o mare problemă din punct de vedere agricol şi din punct de vedere al altor pagube suferite de cetăţeni“.

Foto: Facebook