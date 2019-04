FOTO A montat cuiburi pe stâlpii de iluminat. „Am făcut două perechi de berze fericite!“

Daniel Marius Pupăzan a confecţionat suporţi metalici pe care i-a pus pe stâlpii de iluminat, iar pe aceştia a pus paie şi crengi. Berzele auj apărut la scurt timp.





„Ce nu pot alţii, rezolvăm noi pe cont propriu, ca de obicei! Problema zilei este barza fără cuib. Domnişoară Ramona Denisa Negomireanu a încercat sa ajute biata pasăre să îşi refacă cuibul. A apelat la mai multe instituţii, dar fără izbândă. Împreună cu tatăl fetei, am construit cele două cuiburi, am apelat la firmele specializate şi am făcut două perechi de berze fericite! Ii mulţumesc pentru încredere Denisei!“, a postat Daniel Marius Pupăzan pe pagina sa de Facebook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: