Fosta telefonistă care realizează păpuşi tricotate unicat. „Este o pasiune. Nu se poate vorbi despre o afacere“

De câţiva ani, Mihaela are o pasiune ieşită din comun: confecţionează păpuşi din materiale textile. A realizat până acum câteva zeci, care au ajuns în posesia celor care s-au îndrăgostit de acestea atunci când le-au văzut prima dată.

Mihaela a învăţat să croşeteze de la bunica sa. A confecţionat pentru fiica ei mai multe obiecte vestimentare. În urmă cu câţiva ani, aceasta a descoperit pe Internet pe cineva în Spania care realiza păpuşi tricotate. Aşa a început această pasiune neobişnuită.

„Am învăţat să croşetez de la bunica mea şi de la şcoală, pentru că se făceau ore de atelier sau lucru manual. Am mai lucrat în decursul vieţii, mai mult pentru fiica mea. Tot uitându-mă pe Internet, am găsit pe cineva în Spania care realizează păpuşi. Am zis să încerc şi eu. Am reuşit să realizez prima păpuşă chiar de la prima încercare. M-am bucurat foarte mult. Acest lucru se întâmpla în urmă cu aproximativ doi ani“, ne povesteşte Mihaela.

Aceasta îşi expune creaţiile în magazinul de suveniruri din zona centrală a municipiului Târgu Jiu, acolo unde poate fi întâlnită în fiecare zi, pentru că este în acelaşi timp, patroană, dar şi angajată. „Sunt puţini vizitatori care sunt interesaţi să cumpere. Le pun în vitrină mai mult pentru a înfrumuseţa magazinul. Oamenii se opresc, le admiră şi pleacă. Cred că dau şi o notă aparte acestui loc“, ne explică meştera.

A realizat şi animăluţe

Meştera a confecţionat, la început, tot felul de animăluţe, dar, până la urmă, s-a axat pe realizarea păpuşilor, pentru că-i plac în mod deosebit.

„Am lucrat tot felul de modele: iepuri, căţei, girafe, ursuleţi, elefanţi şi tot felul de animăluţe, însă m-am axat pe păpuşi pentru că îmi plac foarte mult, cu toate că se confecţionează mult mai greu. Eu am şi colecţie de păpuşi de porţelan, la care ţin foarte mult“,

precizează Mihaela Jinca.

Munceşte chiar şi două săptămâni pentru o păpuşă

Fosta telefonistă a reuşit să confecţioneze zeci de păpuşi. Munceşte câteva ore pe zi timp de o săptămână şi jumătate sau chiar două săptămâni, în funcţie de complexitatea modelului. Părţile care sunt realizate cu cea mai mare dificultate sunt ochii şi hăinuţele. Toate operaţiunile sunt efectuate manual. „Ochii şi hăinuţele sunt părţile cel mai dificil de realizat. Fiecare păpuşă este unicat şi are hăinuţe specifice. Niciuna nu este îmbrăcată la fel. Părul este făcut din aţe, iar mai nou, am folosit păr artificial“, ne relatează Mihaela Jinca.

„Preţul pe care-l oferă nu acoperă nici valoarea materialelor“

Materialele folosite pentru confecţionarea unei păpuşi sunt costisitoare. Astfel, cele mai multe persoane care doresc să cumpere nu sunt dispuse să plătească o sumă care să reprezinte adevărata valoare a acestora, pentru că mulţi le consideră doar simple jucării. Mihaela Jinca ne povesteşte că păpuşile pe care le confecţionează cu migală reprezintă o pasiune, iar multe dintre acestea le păstrează: „Doar materialele pe care le folosesc la o păpuşă costă în jur de 50 de lei. Folosesc vatelină, material textil, sârmă, păr şi altele. Este mult de muncă. La o păpuşă lucrez zilnic timp de o săptămână şi jumătate. Este o pasiune. Nu se poate vorbi despre o afacere. Oamenilor le place şi doresc să cumpere, dar preţul pe care-l oferă nu acoperă nici valoarea materialelor, şi aşa mai bine le păstrez, pentru că îmi plac foarte mult. Muncesc foarte mult pentru realizarea lor. Eu nu am mai văzut pe cineva în România să facă aşa ceva. Mai sunt persoane care realizează hăinuţe, în special populare, pentru păpuşi, dar nu o păpuşă în întregime“.

Ce dimensiuni au păpuşile

Dimensiunile păpuşilor sunt cuprinse între 30 şi 40 de centimetri, în funcţie de grosimea firului din care este realizată.

Scheletul este făcut din sârmă, iar de realizarea acestuia se ocupă tot Mihaela. „Corpul şi capul se fac într-un timp scurt, dar cel mai mult timp durează confecţionarea hainelor, pentru că sunt tot felul de modele“, ne povesteşte Mihaela.

Păpuşi făcute la comandă

Meştera a primit şi comenzi speciale. Au fost copii sau persoane adulte care şi-au dorit o păpuşă cu o anumită culoare a ochilor sau a părului ori cu anumite caracteristici: „Am fost persoane care au dorit să aibă ochii mai mari sau mai mici şi verzi ori albaştri. De asemenea, alte persoane au dorit ca păpuşă să aibă părul de o anumită culoare. Şi dimensiunea poate să difere. Dacă lucrez cu fir subţire sunt mai mici, iar dacă folosesc fir mai gros, atunci sunt mai mari. Multe sunt oferite cadou şi au anumite preferinţe în funcţie de persoana care urmează să primească darul“.

A reuşit până acum să realizeze şapte modele de păpuşi. În general, clienţii Mihaelei Jinca sunt rude şi persoane cunoscute, care ştiu ce efort depune pentru realizarea unei jucării speciale.

