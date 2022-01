Elevi de liceu lăsaţi în frig la zece kilometri de şcoală, după ce autobuzul s-a defectat

.Părinţii liceenilor sunt revoltaţi deoarece, susţin ei, condiţiile în care sunt transportaţi elevii lasă de dorit, iar conducătorul auto, care este şi patronul firmei de transport, are un comportament inadecvat: „Având foarte mulţi elevi şi persoane care mergeau la Cărpiniş şi Novaci, i-a dus până la Drăgoieşti, la şase kilometri, şi i-a lăsat acolo pentru că nu i-a pornit autobuzul să poată să-i ia pe toţi şi i-a lăsat în frig. Copiii au stat în drum până când a venit un părinte şi i-a înghesuit într-o maşină pentru a-i duce la şcoală. Autobuzul s-a defectat pentru că este vechi“, spune mama unei eleve.

Susţine că preţul biletului de călătorie este foarte mare

Femeia susţine că licenţa pe ruta Crasna-Novaci este obţinută pe un alt mijloc de transport, şi nu pe autobuzul în care sunt transportaţi elevii: „Are licenţa doar pe cursă, care nu este de elevi, ci de persoane. Licitează cu un microbuz care este performant şi a câştigat cursa, dar vine de la Buzeşti la Drăgoeieşti cu microbuzul, îl lasă acolo, iar apoi ia un autobuz degradat şi face cursa de Novaci, tur-retur, după care parchează. Situaţia durează de 7-8 ani , pentru că am avut fiica cea mare tot la liceu la Novaci. S-au făcut tabele cu semnăturile părinţilor să se permită acordarea de licenţe şi altor operatori, dar niciodată nu se iau măsuri“.

Mama elevei mai spune că tarifele percepute elevilor sunt foarte mari: „Pe distanţa de 17 kilometri, de la Buzeşti la Novaci s-a perceput mereu o sumă de 7-8 lei, care este echivalentă cu Buzeşti-Târgui Jiu, deşi distanţa este dublu. Nu s-a comentat la bani, pentru că nu avem alternative. El face legea. Nu-i convine faţa cuiva, nu îl ia în autobuz, nu are abonament, îi ia un leu în plus. Are persoane mai multe în microbuz“.

I-a transportat cu prioritate pe pasagerii care au abonamente

Marian Foanene, patronul societăţii de transport, spune că a asigurat cu prioritate transportul persoanelor care aveau abonament: „A pornit un siroco peste noapte, s-a consumat bateria şi nu a mai pornit. Normal era să îi iau pe elevii care au abonamente plătite şi i-am luat pe aceştia. Am luat două microbuze şi i-am dus. Primul microbuz a plecat cu copiii cu abonamente, iar cel de-al doilea care a venit nu mai era nimeni în staţie. Este prima dată în primii şase ani de zile când se întâmplă aşa ceva“.

Acesta a preciza că nu a crescut tarifele: „Preţul este acelaşi, care a fost şi acum un an de zile. Nu a fost majorat, deşi preţul carburantului a crescut“. Patronul mai spune că cei care sunt nemulţumiţi pot să meargă cu alte mijloace de transport: „Nu este un traseu pe unde trece doar un microbuz. Trec mai multe microbuze şi autobuze. Nu este obligatoriu să meargă doar cu mine“.

Marian Foanene a precizat că mijlocul de transport este omologat şi respectă toate standardele: „Autobuzul este omologat la Registrul Auto Român. Are 105 locuri, 40 de în picioare şi restul pe scaune. Are licenţă, ITP şi eu eliberez bonuri fiscale pentru biletele eliberate. Din punctul meu de vedere, poate să verifice cine doreşte, pentru că activitatea este perfect legală“

