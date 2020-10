Doi săteni morţi de COVID-19, conduşi de primar pe ultimul drum. „Am rămas cu un gol în suflet, nici familiile lor n-au venit la înmormântare“

Primarul localităţii, Florinel Ţuilă, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook în care îşi exprima indignarea pentru cele petrecute, deoarece obiceiurile specifice nu au putut fi respectate din cauza lipsei oamenilor.





„Dragii mei prieteni, această săptămână a fost una neagră pentru comunitatea noastră, deoarece au fost înmormântate două persoane care au fost infectate cu Coronavirus. Personal m-am ocupat de tot ce înseamnă funeralii. Am rămas cu un gol în suflet când am văzut că nu avea cine duce crucea sau steagul. Nu mai vorbim de împărţirea pachetelor“, a scris primarul.

Nici măcar familiile celor decedaţi nu au putut participa, deoarece se aflau în izolare.

Primar: „Nu îmi este frică de boală“

Primarul Florinel Ţuilă spune că s-a ocupat de recunoaşterea persoanelor decedate în spital şi că nu se teme că s-ar putea îmbolnăvi: „Eu am scos morţii din spital. Am mers şi i-am recunoscut. Nu a avut cine, pentru că familia este izolată la domiciliu. Am luat o firmă autorizată cu care am colaborat şi am făcut înmormântările.





Locul de veci a fost făcut de primărie. Nu îmi este frică de boală, pentru că virusul este peste tot. Am fost şi în spitalul de la Târgu Cărbuneşti să duc pachete cu alimente unor localnici care erau internaţi în spital cu COVID-19“.

Primarul Ţuilă crede că localnicii au fost infectaţi în spital

Edilul localităţii consideră că localnicii care au fost răpuşi de COVID-19 s-au infectat în spital, unde au fost internaţi pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale: „Au fost infectaţi după ce au fost la spital. Unul dintre ei a suferit o intervenţie chirurgicală în Spitalul Judeţean de Urgenţe din Târgu Jiu, după care a fost diagnosticat cu COVID-19“.

