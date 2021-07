Directorul unei societăţi publice a unei primării, acuzat că a furat bijuteriile fostei sale iubite

Angelo Clement Dobroiu, în vârstă de 29 de ani, conduce societatea BILT GOSPOLOC SRL este cercetat de poliţie pentru furt. Fosta sa iubită a depus plângerea penală la poliţie. Aceasta a povestit că a fost părăsită chiar când se afla internată în spital, pentru că prezenta risc de avort, iar, după câteva zile de la întoarcerea acasă a constatat că-i lipsesc bijuteriile.

„Suntem împreună din noiembrie anul trecut. Stăteam împreună în localitatea Roşia, din comuna Fărcăşeşti. În perioada în care am fost în spital, el a spus că se mută din nouă la părinţii lui, dar, până la urmă, a rămas tot aici. În timp ce eram internată în spital cu iminenţă de avort şi mă zbăteam pentru viaţa mea şi a copilului, el a profitat de faptul că lipsesc şi a luat toate bijuteriile din aur în valoare de 100 milioane de lei vechi. A trebuit să stau la pat în repaus total, iar pe 23 iunie, când voiam să pun inelul de logodnă în cutia de bijuterii, am realizat că nu mai am niciun obiect din aur. Bijuteriile îmi aparţin şi el nu a avut acordul meu pentru a le lua. O mare parte din bijuterii sunt moştenire de la o mătuşă, care a decedat“, a povestit tânăra, care a preferat să nu i se dezvăluie numele“, a povestit tânăra, care a refuzat să îşi dezvăluie identitatea.

Ea mai spus că-i dăduse fostului iubit o sumă de 3.600 de lei pentru a achita uşile din termopan care au fost montate la locuinţa ei.

„A fost atât de laş încât nu a mai venit acasă“

Tânăra a mai precizat că fostul său iubit a plecat fără explicaţii, dar că i-a promis, ulterior, că o să-i returneze bijuteriile: „Pe data de 23 iunie mi-a spus că o să primesc înapoi bijuteriile,dar nu am primit nimic, iar pe 25 a fost ziua mea. Nu mi-a spus nimic că ne despărţim. A fost atât de laş încât nu a mai venit acasă, pentru a-mi da explicaţii. Sora lui mi-a spus că a jucat toţi banii la păcănele, iar el mi-a spus că i-a trimis surorii, după care a revenit şi a menţionat că a plătit o amendă pe care avea atunci când a lucrat în Anglia“.

Cei doi erau împreună din luna noiembrie a anului trecut, iar de ceva timp locuiau împreună la casa acesteia din localitatea Roşia, comuna Fărcăşeşti.

Nu este mulţumită de ancheta poliţiei

Tânăra nu este mulţumită de cum se derulează ancheta poliţiei şi se gândeşte la anumite influenţe din partea familiei tânărului.

„Este o persoană cunoscută în localitate, pentru că tatăl lui este consilier local. Pe data de 24 iunie, am depus o nouă plângere, pentru că am fost ameninţată de sora lui şi am mai menţionat că nu sunt prima iubită căreia îi face aşa ceva. Mai există o fată cu care a procedat la fel. Din câte am înţeles, prima plângere pe care am depus-o a fost primită de către prietenul lui din copilărie, iar a doua plângere nu mi-a fost primită şi am aflat, ulterior, că poliţistul este prietenul tatălui. Nu mi se pare normal că plângerea nu a fost primită“, a spus aceasta.

Contactat de reporterul „Adevărul”, Angelo Clement Dobroiu a susţinut că nu poate să vorbească deoarece că este plecat la o înmormântare şi că este răguşit: „Nu pot să vorbesc acum. Sunt plecat la o înmormântare. Sunt răguşit. Nu pot să vă răspund. Sunaţi-mă mâine“. A doua zi, acesta nu a mai răspuns la telefon.

