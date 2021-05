Comportamentul sfidător al unui fost parlamentar atunci când este oprit în trafic de un poliţist VIDEO

De asemenea, Morega l-a mai atacat pe poliţist că a folosit armamentul din dotare în mod nejustificat: „Din păcate, acelaşi poliţist pe care l-am reclamat la comandantul IPJ Gorj, Decebal Drăghiea, în urmă cu aproape un an, a comis-o grav. Îi spuneam domnului comandant că a repartizat la postul de poliţie din Padeş, un tânăr poliţist din Godineşti, pe Ghiţulescu Răzvan, care în loc să se ocupe în mod corespunzător de comună şi să prevină o serie întreagă de încălcări ale legii, el însuşi comite abuzuri. Degeaba am discutat însă cu şeful poliţiei judeţene că acesta. Doresc să-i atrag atenţia domnului Drăghiea foarte sever, înainte de a-l informa pe ministrul MAI, să fie om de comandă, un conducător de comandă a unei instituţii de forţă care are un număr impresionant de tineri ce au absolvit şcoala de poliţie la apelul de seară, trei sau şase luni. Poliţia le-a dat pistoale, legitimaţie şi încadrarea respectivă ca să îşi facă datoria şi să prevină încălcarea legii. Nicidecum să încalce legea, aceşti poliţişti să fie nişte abuzivi şi, mai mult, sa aibă probleme cu justiţia”, a declarat Morega pentru gorjeanul.ro

Acelaşi poliţist, la începutul acestui an, a fost declarat inapt la testarea psihologică făcută de IPJ Gorj şi i s-a retras dreptul de a mai deţine armă. Acesta a contestat decizia şi a fost reevaluat, primit calificativul apt. Agentul de poliţie a revenit în judeţul Călăraşi, de unde fusese detaşat în Gorj, pentru că aici are familia, şi a fost repus în drepturi.

Invitat la o emisiune de la postul Realitatea Plus, Dan Ilie Morega a relatat despre acest incident: „M-au amendat destui poliţişti din Gorj. Am fost oprit regulamentar, după care m-a întrebat: «Dumneata esti de aici?». «Da, sunt de aici. Dar dumneata poţi să-i spui lui taica-tău, nu mie». Nu a fost niciun conflict. (...) El a compactat imaginile. La Tismana din secţia din care făcea parte, am primit amendă, pentru că am trecut linia continuă cu o roată. I-am făcut eu ceva poliţistului? Doamne fereşte. Eu sunt fără niciun fel de pârghii. în afară că am un Institut de Analiză, Investigaţii Publice şi Politice (n.r. - o organizaţie non-guvernamentală condusă de Morega) şi care îşi face datoria. Consilierul institutului care făcut şi jurnalism timp de 25 de ani, el a făcut această anchetă. Poliţistul ăsta, la un moment dat în comuna lui ca să se dea mare cocoş, i-a ridicat permisul un lăutar dintr-un sat vecin. El a tras 16-17 cartuşe“.

