Clădirea bizară care i-a lăsat mască pe sătenii unei localităţi din Gorj. Totul este construit cu susul în jos

Alex Ducu, un tânăr din localitatea Bumbeşti Piţic, din judeţul Gorj, a construit o căsuţă răsturnată, care urmează să fie pusă la dispoziţia turiştilor.





Construcţia cântăreşte aproximativ cinci tone şi este realizată pe structură de fier. Ideea i-a venit atunci când a fost într-o vacanţă în Turcia şi a văzut o construcţie de acest tip. Alex a reuşit să o construiască în mai puţin de două luni. Vrea să o mobileze şi să o pună, apoi, la dispoziţia turiştilor.





„Mi-a venit această idee, pentru că în România nu există aşa ceva. Am construit-o în pandemie, într-o lună şi jumătate. Este construită pe structură metalică şi din lemn uşor. Am construit-o de jos în sus. Este foarte bine acorată, chiar dacă este cu susul în jos. Are o greutate de aproximativ cinci tone“, a precizat Alex.

Mobila va fi pusă pe tavan

Investiţia s-a ridicat la aproximativ 12.000 de euro. Alex a muncit în străinătate pentru a face rost de banii necesari. Acesta vrea să o mobileze şi turiştii să o poată vizita. Evident, corpurile de mobilă vor fi amplasate pe tavan: „Vreau să mobileze sufrageria, bucătăria şi baia cu mobilă uşoară, care va fi pusă pe tavan, ca să păstrăm aceeaşi idee. Îmi doresc să realizez o uşă şi scări“, a precizat gorjeanul.



Investiţia s-a ridicat la 12.000 de euro, dar tânărul speră să-i recupereze după ce căsuţa va intra în circuitul turistic.

Localnicii au rămas cu gura căscată

Localnicii au rămas cu gura căscată când au văzut construcţia făcută de Alex. Unii dintre ei nu credeau că este reală şi că e vorba doar de o fotografie. Mulţi au venit să se convingă cu ochii lor. „Unii credeau că este vorba de o fotografie şi au venit să se convingă că nu este vorba de o fotografie la dimensiune mai mare sau de altă înşelătorie“, spune Alex.



Acesta vrea să îli dezvolte ideea şi să amenajeze un parc de aventură cu tiroliene pentru copii şi o terasă, pentru a atrage mulţi vizitatori.

