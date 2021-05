Cântăreţul din Gorj care „nu credea” în virus, apoi a făcut o formă gravă de Covid, candidează la primărie

Alegerile în această localitate vor avea loc pe data de 27 iunie, după ce fostul primar a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare într-un dosar privind comiterea unei fraude din fonduri europene.

Leonida Belgher va candida la funcţia de primar al localităţii Bumbeşti Piţic din partea Partidului Ecologist Român. „Încerc de 30 de ani să schimb viaţa oamenilor. Mi-a dat Dumnezeu o pallă şi m-a trezit la realitate. Nimic nu este l nostru pe pământ şi bagajul cu care ne ducem dincolo este binele făcut semenilor noştri“, a spus Leonida Belgher.

Campania electorală va dura două săptămâni, fiind vorba de alegeri parţiale.

Belgher a mai candidat de trei ori, dar fără succes, la funcţia de primar al comunei sale natale, Alimpeşti, fiind ales doar consilier local. „Vreau să le demonstrez celor din comuna mea că au greşit“, a mai spus Belgher.

Leonida Belgher, grav bolnav de COVID-19, deşi nu a crezut în existenţa virusului

Leonida Blegher a fost grav bolnav de COVID-19, deşi nu a crezut în existenţa virusului. „Nu am crezut în acest virus, pentru că autorităţile nu au ştiut să transmită clar un mesaj. În momentul în care ieşea cineva credibil să spună că există acest virus, imediat apărea altcineva la fel de credibil care susţinea că nu există. Eu mă simţeam în putere, iar informaţiile din mass-media se băteau cap în cap. Am slăbit 17 kilograme după ce m-am luptat cu această boală. Am văzut moartea cu ochii“, a povestit Leonida Belgher reporterului „Adevărul“.

„Eram convins că voi muri“

Acesta a fost pus la aparatul de oxigen imediat cum a fost internat în spital. Cântăreţul a mărturisit că va muri:

„Cum am ajuns la spital, am fost o legumă. Am fost conectat imediat la oxigen. Mi s-a făcut din nou testul şi a fost pozitiv. Din acel moment, timp de o lună şi o săptămână nu am mai putut să merg. Mi-a afectat muşchii. Mi s-a propus să plec la alt spital, dar am refuzat, pentru că eram în stare foarte gravă. Nu puteam să fac un pas sau să mănânc. Eram convins că voi muri. Îmi treceau multe gânduri prin cap. S-a eliberat un loc la Terapie Intensivă şi am fost mutat acolo“, a mărturisit Belgher.

Acesta spune că a starea sa a început să se îmbunătăţească după ce s-a rugat intens la o icoană.

