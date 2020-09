Calvarul vechi de 20 de ani al unor săteni din Gorj. Drumul de acces s-a surpat, iar nimeni nu l-a mai reparat

Ca să ajungă la casele lor cu un mijloc de transport auto, oamenii sunt nevoiţi să treacă direct prin râu, însă soluţia nu este valabilă mereu. Atunci când apa Galbenului este mare, maşinile rămân lângă punte. În cazul în care reuşesc să treacă şi să ajungă la casele lor, iar, apoi, nivelul apei creşte, atunci localnicii nu mai pot să plece cu maşinile.





De asemenea, autospecialele de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă sau ambulanţă nu pot ajunge la locuinţele lor, deoarece uliţa este foarte îngustă, iar, în plus, un vecin a lăsat pe drum un morman de lemne, iar calea de acces a fost îngustată.





De asemenea, autospecialele (salvare, pompieri) nu pot trece prin apă deoarece ar putea rămâne împotmolite.

În urmă cu aproximativ două decenii a existat un drum care făcea legătura cu localitatea învecinată, dar s-a surpat din cauza unei alunecări de teren şi nimeni nu s-a mai ocupat să-l remedieze.

Ştefan Anuţa locuieşte în prima casă, după ce trece râul Galbenu. În fiecare zi traversează puntea sau apa cu maşina, atunci când debitul este redus, pentru a merge la serviciu:

„Condiţiile sunt foarte grele. Trecem prin apă cu maşina. Când plouă e un adevărat pericol, pentru că au fost situaţii când am trecut cu maşina şi am rămas împotmolit. Am fost nevoit să chem tractoarele prin sat sau să stau până când nivelul apei s-a redus. A venit apa mare şi am rămas sechestraţi. Mai există un drum către satul Cârligei, dar drumul este impracticabil pentru că a existat o alunecare de teren şi nu s-a mai refăcut. Este imposibil să mai ieşi. Drumul se poate reface, deoarece a fost un drum funcţional în perioada comunistă“.

Localnicul ne spune că o maşină de intervenţie nu poate trece pe uliţa care duce către cătunul în care locuieşte: „Vecinul şi-a lăsat lemnele în drum şi nu se poate trece. Doamne fereşte să nu avem nevoie de o ambulanţă sau de pompieri, pentru că nu se poate ajunge la noi. Soacra mea are 85 de ani şi vin în fiecare zi“.

Persoană decedată, transportată pe braţe, pe punte

Maria Dobronie, care locuieşte tot pe celălalt mal al râului Galbenu, ne povesteşte o întâmplare macabră. Socrul său a decedat şi nu a putut fi transportat cu o maşină la cimitir, pentru că apa era foarte mare: „Maşina nu a putut ajunge pentru apa era foarte mare. Sicriul a fost luat pe mâini şi trecut pe punte. A fost foarte greu“.





Femeie se plânge de condiţiile în care trăieşte: „Sunt condiţii grele pentru că nu avem un pod pentru a putea să ajungem şi noi la locuinţele noastre. Nu avem nici reţea de alimentare cu apă. Avem fântână, dar vara seaca. Puntea a fost luată de ape şi aceasta este a doua punte care a afost amplasată. Când apa este mare, nu putem să mergem să ieşim cu maşinile. Aşteptăm în casă câteva zile. Soluţia este să se efectueze lucrări de îndiguire, să se construiască un pod sau să se reamenajeze drumul către Cârligei“.

Irina Cojocaru, viceprimarul comunei Bumbeşti Piţic, spun că localnicii trebuie ajutaţi: „Cunosc situaţia acestor familii şi oamenii trebuie ajutaţi. Din păcate, eu nu sunt ordonator principal de credite şi nu pot să aloc sume pentru construirea unui pod. Nu am majoritate în Consiliul Local şi nu pot s aprob o hotărâre în acest sens. Cred că cea mai bună soluţie este construirea unui pod pentru aceste persoane“.

