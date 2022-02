Bloc de garsoniere din Motru, Gorj, pus la dispoziţia refugiaţilor ucrainieni

Parohia Bisericii Sf. Nicolae din municipiul Târgu Jiu a demarat, de sâmbătă, 26 februarie, o acţiune de strângere de ajutoare pentru refugiaţii ucrainieni.

„Uniţi pentru Ucraina! Şi tu poţi întinde o mână de ajutor! Începând de sâmbătă, 26 februarie, strângem la Biserica Sf. Nicolae ( Bulevardul Vasile Alecsandri, nr. 48-50, TÂRGU JIU), între orele 09:00-10.00, CONTACT : 0765460965, pachete cu lucruri esenţiale pentru refugiaţii care vin să se adăpostească în România.

‍Asistăm zilele acestea la drama prin care trec vecinii noştri din Ucraina. Mii de familii cu copii trec graniţa spre România. Hai să le întindem o mână de ajutor!

Ce puteţi dona: conserve, paste, dulciuri, mezeluri vidate, apa,combustibil, haine de orice fel, pentru adulţi şi pentru copii, în stare foarte bună, pături, pilote, prosoape, produse de igienă (şerveţele umede, şampon, săpun, dezinfectant etc.); Produse pentru copii: scutece, şerveţele umede pentru bebeluşi etc.

Orice ajutor este binevenit! Pachetele vor ajunge la refugiaţii ucrainieni de pe teritoriul ţării noastre.

Gorjenii sunt solidari!“, se arată într-o postare pe Facebook.

În judeţul Gorj au fost deschise mai multe centre pentru colectarea de ajutoare în următoarele localităţi: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Novaci şi Polovragi.

„Am deschis in acest moment un punct de colectare ajutoare pentru Ucraina la Stadionul Municipal Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu (vis a vis de intrarea principală a Primăriei Municipiului Târgu Jiu). Este nevoie de produse neperisabile, produse de igienă, produse sanitare (măşti, alcool sanitar, etc), pampers pentru copii, saltele, pilote, pături, perne, obiecte de îmbrăcăminte bune, împărţite pe categorii de vârstă, să fie etichetate, etc.

Programul este intre 10.00-20.00“, a anunţat Adela Vlădoiu, reprezentant al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret GORJ.