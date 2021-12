Apă dusă cu cisterna pentru pensiunile din Rânca. Unităţile de cazare se confruntă cu lipsa acesteia VIDEO

Aproximativ 200 de pensiuni din totalul de aproximativ 800 unităţi de cazare din Rânca au rămas fără apă de Crăciun, iar proprietarii se tem că situaţia se va repeta de Revelion, când se aşteaptă ca pensiunile şi hotelurile să fie ocupate în totalitate. Unii dintre turişti au renunţat la vacanţă şi s-au întors acasă atunci când au văzut că nu au apă la dispoziţie.

Gavrilă Tomiţă, proprietarul unei cabane, spune că se confruntă cu această problemă de 7-8 ani atunci când staţiunea se umple de turişti: „În momentul în care sunt peste 2.000 de turişti în staţiune, nu mai avem apă. Lipsesc cu desăvârşire căminele pentru branşamente la unităţile de cazare şi ar fi trebuit montate apometre la toate concesiunile“.

Cabanierul a precizat că este nevoie de un nou bazin de apă: „Ar fi trebuit un proiect de ansamblu în Rânca, pe fonduri europene, în care să se prevadă un bazin îngropat de cel puţin 5.000 metri cubi, prevăzut cu toate dotările necesare. Avem aceleaşi rezervoare învechite, care nu mai fac faţă“.

„O zonă cu precipitaţii“

Aparegio a emis un comunicat în urmă cu câteva zile în care anunţă că proprietarii de unităţi de cazare trebuie să îşi facă rezerve de apă: „Având în vedere seceta prelungită urmată de perioada de îngheţ, care a dus la reducerea debitelor de apă la sursele de alimentare ale sistemului de distribuţie ale oraşului Novaci şi a zonei montane Rânca, S.C. APAREGIO GORJ S.A.-CED Novaci, anunţă că, pe anumite tronsoane de distribuţie ale reţelei, nu poate fi asigurată continuitatea furnizării apei potabile, fapt pentru care recomandăm utilizatorilor să facă rezerve de apă pentru scopuri menajere“.

Gavrilă Tomiţă a mai transmis, pentru Adevărul, că în Rânca sunt precipitaţii în cea mai mare parte a anului şi este ciudat că există probleme în alimentarea cu apă: „În Rânca sunt izvoare care nu au fost captate în totalitate, sunt două pâraie, Gilort şi Galbeni, care ar putea fi şi ele captate şi mai ales că vorbim de o zonă cu precipitaţii pe perioade de 70-80 la sută pe an. Cred că este nevoie şi de bunăvoinţă din partea operatorului, ca să asigure permanenţă pe perioada sărbătorilor de iarnă, cu utilaje şi maşină de intervenţie pentru ca toţi consumatorii să aibă apă“. Acesta a spus că Aparegio trebuie să se ocupe de aceste rezerve, şi nu cei care plătesc acest serviciu.

Meseria de sacagiu, reînviată la Rânca

Gavrilă Tomiţă a adăugat că proprietarii de spaţii de cazare au făcut rezerve de apă: „Nu este posibil să vină proprietarii de unităţi de cazare să care cu rezervoarele de un metru cub. Eu reuşesc să supravieţuiesc cu apă pe care am asigurat-o din toamnă într-un rezervor mai mare. Turiştii pleacă, dacă nu au aceste condiţii minime. E nevoie de oameni competenţi să fie puşi la conducere, nu cei care au făcut facultatea la apelul de seară sau prin corespondenţă“.

Cabanierul ne spune că în Rânca a fost reînviată o o veche ocupaţie, cea de sacagiu: „În urmă cu câţiva ani, la Rânca a reapăreut ocupaţia de sacagiu. Aduceau apă c u cisterna de trei tone, după care vindeau metrul cub cu 100 de lei. Probabil că se va ajunge din nou aici“.

„Urmează să fie realizate investiţii“

Nicoleta Bărbat, purtător de cuvânt al operatorului de apă şi canalizare Aparegio, a precizat că urmează fie realizate o serie de investiţii: „Aparegio poate să asigure furnizarea apei în condiţii optime atunci când temperaturile sunt pe plus. Societatea noastră a preluat reţeaua doar de aproximativ un an de zile, iar aceasta prezintă o serie de deficienţe. Urmează să fie realizate investiţii în următorii ani. În plus, multe unităţi de cazare nu au încheiat contracte pentru furnizarea apei“.

Prefect: Planul este să asigurăm un stoc de apă cu cisternele“

Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, a anunţat că va fi dusă apă cu cisterna la pensiunile care se confruntă cu lipsa apei: „O să încercăm în această perioadă să ducem rezerve de apă cu cisterna pentru că izvoarele sunt îngheţate şi colmatate. Planul este să asigurăm un stoc de apă cu cisternele“.