Angajaţii de la Drumurile Naţionale i-au trimis unei femei, prin colet, gunoiul aruncat pe marginea unei şosele

Angajaţii Secţiei Drumurilor Naţionale au ridicat gunoiul în care au găsit şi câteva facturi pe numele făptaşei. Aceştia au pus gunoiul într-un colet şi l-au trimis pe adresa femeii.





„Am tras mai demult semnalul de alarmă: «Aveţi grijă, nu mai aruncaţi gunoiul pe marginea drumurilor pentru că vă găsim, vă prindem». Asta am şi făcut. I-am identificat şi prin sprijinul tehnologiei au reuşit să fie cunoscuţi de mulţi oameni, pe Facebook sau prin alte mijloace. Mai nou, cu sprijinul cetăţenilor, am mai găsit o metodă: expediem gunoiul înapoi la domiciliu. A fost identificată o doamnă de la Severin, care s-a găsit să arunce gunoiul pe Dealul Bujorăscu. Probabil că a uitat să-l ducă la pubela de gunoi de la blocul ei. După ce a fost identificată în baza facturilor găsite în gunoi, a fost expediat la persoana respectivă. Ne cerem scuze că am pus-o pe drumuri şi a trebuit să ajungă la oficiul poştal. Probabil că se bucura că cine ştie ce surpriză îi fac prietenii“, a spus Ion Tudor, şeful Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu.