A intrat în panică după ce a rămas închisă în maşină şi a sunat la 112

Un cetăţean a observat că femeia era foarte agitată şi a sunat la 112.Lucrătorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit.





„Prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgenta 112, un cetatean a semnalat faptul ca în zona pieţei mari din municipiul Târgu-Jiu o persoană de sex feminin este blocată într-un autovehicul.





La faţa locului s-a deplasat un echipaj pentru descarcerare din cadrul Detasamentului Pompieri Tg-Jiu, precum si un echipaj din cadrul SAJ Gorj pentru a ne asigura ca femeia nu are probleme medicale, constatându-se ca femeia venise in zona cu un nepot care a parasit autovehiculul pentru a rezolva anumite probleme personale, moment in care uşile autovehiculului s-au blocat, iar femeia s-a panicat.





Din fericire, la scurt timp dupa sosirea echipajelor de interventie, nepotul femeii in varsta de 65 ani s-a intors la masina si nu a fost nevoie de interventia echipajului pentru descarcerare. Femeia a fost evaluată medical la fata locului de catre echipajul din cadrul SAJ“, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.