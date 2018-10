VIDEO „Tanti Miţa tractorista“, la volan la 74 de ani: „Asta am făcut întotdeauna. Am muncit. Doar asta ştiu să fac“

Dumitra Andrei munceşte cât e ziua de lungă, cărând cu tractorul cartofii şi varza pe care cei doi băieţi ai săi le cultivă. Bătrâna are permis de tractoristă de 42 de ani şi este prima femeie din comună care l-a obţinut. Dumitra Andrei are pensie de CAP şi a condus tractorul doar pentru a-şi ajuta familia în agricultură.

„O să mai conduc tractorul cât o vrea Dumnezeu, cât m-o ţine sănătoasă. Asta am făcut întotdeauna, am muncit, pentru că doar asta ştiu să fac. Nu am studii, dar am şcoala vieţii, care este cea mai bună şi demnă de urmat“, spune femeia. Pentru că a muncit toată viaţa, Dumitra Andrei are o stare materială bună, casă mare şi utilaje moderne. Are şi trei copii: doi băieţi şi o fată, de la care are patru nepoţi. „Este marfă suficientă, dar preţul, ca de obicei, este mic. Merg în fiecare zi cu marfă la piaţa din Lunguleţu şi stau aici cu tone de marfă până o vând pe toată. E grea munca la câmp, dar nu avem ce să facem“, explică tanti Miţa munca sa de zi cu zi.

Unul dintre copiii ei povesteşte că bătrâna i-a învăţat cu muncile câmpului încă de la vârste fragede, dar niciodată nu i-a obligat să muncească. „Ne-a crescut foarte frumos şi ne-a dat sfaturi bune. Ne-a învăţat cu munca de mici, de când am terminat liceul. Nu ne-a obligat, ne-a lăsat pe noi să alegem şi noi am ales să o ajutăm. L-am pierdut pe tata în perioada aia şi a rămas ea singură să ducă tot greul. Nu o puteam lăsa aşa. A fost o fire mai bărbătoasă şi şi-a dorit să aibă permis ca să poată transporta marfa. A fost prima femeie din sat care avea permis de conducere. Acum transportă doar marfa noastră zi de zi“, a povestit Vasile Andrei, unul dintre băieţii Dumitrei.

„Părea ceva inedit în anii ‘80“

În anii ’80, tanti Miţa era o raritate la ea în comună, însă lumea o vede acum ca pe ceva normal. „Are pământ mult şi munceşte mult. O cunoaşte toată lumea la noi în comună. De la o vreme stă mai mult pe tractor, nu mai munceşte atât de mult. Mai aşează şi ea la varză, mai mult nu, pentru că este în vârstă, dar e o femeie de nota 10, chiar dacă nu are studii. Părea ceva inedit atunci, în anii ‘80. Şoferiţe erau puţine în perioada aia, mai ales la ţară“, spune primarul comunei Lunguleţu, Vlad Ion.

Doamna Dumitru are permis de conducere din 1976. A condus chiar şi celebrul IMS, primul vehicul de teren asamblat în România postbelică de către ARO. „Conduce din anii ‘70, iar cu tractorul face treabă din 1991. Atunci şi l-a achiziţionat. Mai sunt femei în comună care conduc tractoare, dar prima care a făcut aşa ceva a fost ea. Oricum, este o femeie de urmat, un exmplu de oameni gospodari, pentru toţi românii, nu numai pentru cei din sat“, mai spune primarul.

în Lunguleţu există aproximativ 1.000 de agricultori, cu 1.000 de tractoare, care produc anual 100.000 de tone de varză, în jur de 10% din varza produsă în România. Deşi este o producţie enormă, ţăranii nu rămân cu mare lucru, iar cel mai mult de câştigat au angrosiştii, care cumpără de la ei varză sau cartofi pe nimic şi vând în piaţă la un preţ mult mai mare. De asemenea, în Lunguleţu sunt cultivate cu cartofi peste 3.000 de hectare, iar producţia anuală sare de 750.000 de tone.