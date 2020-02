VIDEO Primarul din Ciocăneşti, şantajat de un bărbat cu publicarea de imagini compromiţătoare: „A zis că are filmări cu mine că fac videochat în birou”

Edilul nu a stat pe gânduri şi l-a denunţat la Poliţie.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au organizat un fragrant în Ciocăneşti, după ce primarul Marin Păun, a spus că un bărbat îl şantajează. Cel în cauza a fost surprins în flagrant delict, pe raza localităţii Ciocăneşti, în timp ce ar fi pretins şi primit 3.000 de lei de la persoană vătămată. Şantajistul îl ameninţa pe primar că are imagini cu el ăcând videochat.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că suspectul l.ar fi ameninţat pe primar cu publicarea mai multor articole defăimătoare pe o reţea de socializare, dacă nu va primi 32.000 de lei. De asemenea, în schimbul banilor banuitul ar fi trebuit să renunţe la toate plângerile făcute.

„Mă tot reclamă şi am mai multe dosare împotriva lui şi le-a pierdut. Vineri, după şedinţă, a venit la mine şi mi-a propus un troc politic, că vrea să îmi fie loial şi să îi dau nişte bani. Mi-a cerut 2.000 de lei pentru avocat şi încă 30.000 de lei, că e cu trei inşi pe mână şi nu o să mai scrie de mine niciodată. A zis că are filmări cu mine că fac videochat în birou, că sunt deocheat, tot felul de abaraţii, că sunt hoţ, bandit. Are o pagină de Facebook pe care scria. I-au propus unii că îl pun viceprimar, fel de fel de învârteli. M-am săturat”, ne-a povestit primarul comunei Ciocăneşti, Păun Marin.

La activitate au participat procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari. Totodată, activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Poliţiştii desfăşoară în continuare activităţi de cercetare sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz, urmând că banuitul să fie reţinut pentru 24 de ore.