Un tânăr fotbalist a chelit brusc după barajul pierdut pentru Liga I. „Am fost extrem de supărat după acel meci“

Aşa se întâmplă şi cu fotbalistul vâlcean Denis Dumitraşcu, în vârstă de 25 de ani. Tânărul fundaş al Chindiei Târgovişte a rămas fără păr după ce a ratat barajul cu echipa FC Voluntari pentru accederea în Liga I din sezonul 2018-2019, pierdut de Chindia la loviturile de departajare.

„Am fost extrem de supărat după acel meci. N-am putut să dorm de supărare. Mi-am dorit foarte mult încă de atunci să joc în Liga I şi am ratat acel moment. Mulţi microbişti ne certau şi ne spuneau că am vândut meciul, dar eu de fiecare dată când intram pe teren dădeam totul. Aşa a fost să fie”, spune Denis, care n-a participat la executarea loviturilor de departajare.

„Am ratat o şansă la milimetru”

Jucatorul şi-a adus aminte că primele semne ale alopeciei a fost în clasa a opta, când i-a căzut o parte a sprâncenei, dar nu a luat prea tare în serios acest simptom, pentru că zona s-a acoperit rapid de păr.

„M-am gândit mult timp că am avut o şansă mare. Am ratat o şansă la milimetru. Mi-am dorit enorm să intru de atunci în Liga I şi am muncit enorm în acel an, nu doar eu, ci întreaga echipă.

Până la urmă te afectează fără să vrei. Nu m-am gândit în niciun moment că poate unii dintre colegii mei nu au dat totul pe teren. Cu toţii am muncit, dar aşa a fost să fie. Dacă nu aş da totul, nu aş mai intra pe teren, aş cere să stau pe bancă”, adaugă Denis.