Senator USR PLUS, luat în vizor pe internet, după ce s-a lăudat că a trimis Poliţia să închidă restaurantele: „Să-ţi fie ruşine, turnătorule!”

„Am ales să folosesc linia-verde de telefon pusă la dispoziţia oricărui cetăţean pentru a înştiinţa autorităţile competente. La faţa locului au ajuns poliţiştii care au aplicat amenzi pentru 8 operatori economici.

Problema de fond nu a fost rezolvată însă, având în vedere că terasele cu tavan şi cel puţin doi pereţi reprezintă spaţii închise şi, prin urmare, nu ar trebui să funcţioneze şi să primească în continuare clienţi”, a scris Dragoş Popescu, senator USR PLUS, pe Facebook

Reacţiile din HoReCa, dar şi ale oamenilor de rând, nu au întârziat să apară. După ce Poliţia a împărţit amenzi în stânga şi în dreapta, senatorul a fost luat la „ţintă”, uneori comentariile fiind la limita invectivei.

„Felicitări pentru acţiune. În urmă iniţiativei dumneavoastră 9 restaurante de pe centrul vechi au tras obloanele. (nu ştiu şi din oraş, dar o să mă interesez). Aproximativ 130 de angajaţi au fost trimişi acasă. Unii în şomaj tehnic, unii de tot. Şi ei au familii. Păcat că votul este peste 4 ani”, a scris Crina Ţintă, patroana unui restaurant.

Postarea senatorului

„De mai bine de un an de zile traversăm cu toţii o perioadă extrem de complicată. Una care este încă departe de a se termina. O arată datele. Din păcate, Municipiul Târgovişte a reintrat în aşa numitul „scenariu roşu”, cazurile de Covid-19 cresc de la o zi la alta iar pandemia continuă să facă victime. Oameni dragi nouă. Membrii ai familiei. Prieteni. Cunoscuţi.

Zilele trecute, mergând la pas prin Târgovişte, am observat că într-una dintre terasele închise din centru se aflau mai multe persoane care fumau (fumatul fiind permis doar în spaţii deschise). Pentru a mă convinge dacă măsurile anti Covid-19 impuse de către autorităţi sunt respectate, am trecut prin Centrul Vechi, deoarece acolo sunt localizate mai multe restaurante şi mare mi-a fost mirarea să văd că multe dintre reguli erau „fentate”.

Am ales să folosesc linia-verde de telefon pusă la dispoziţia oricărui cetăţean pentru a înştiinţa autorităţile competente. La faţa locului au ajuns poliţiştii care au aplicat amenzi pentru 8 operatori economici...Orice fel de încălcare a normelor de protecţie sanitară poate fi raportată prin intermediul unui număr de telefon operaţionalizat de Ministerul Afacerilor Interne. Linia TelVerde poate fi apelată de oricine, la numărul 0800.800.165. Apelurile sunt preluate de către un dispecerat, în sistem integrat şi repartizate mai apoi structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate... Împreună. #pandemie #responsabilitate”, a scris parlamentarul de Dâmboviţa.

Val de reacţii pe Facebook

Târgoviştenii i-au cerut socoteală senatorului pentru faptul că statul nu şi-a ţinut toate promisiunile faţă de reprezentanţii Horeca, dar şi pentru faptul că supermarketurile şi mall-urile sunt pline ochi la numite ore.

„Felicitări! Aţi fost în Kaufland-ul din centru să vedeţi cum se respectă măsurile de distanţare şi purtare a măştii?” - Mc Geo.

„În acelaşi timp şi nu în ultimul rând, trebuie să luaţi URGENT măsurile necesare pentru ca toţi agenţii economici afectaţi de restricţiile impuse de guvernanţi să aibă posibilitatea să acceseze fără nici un fel de discriminare, fonduri europene nerambursabile/ granturi guvernamentale pentru a putea face faţă "tranziţiei" la ceea ce dumneavoastră numiţi "noua normalitate" (IMM Invest & co a fost o glumă proastă, iar PNRR arată cam la fel....)” - Felix Stănescu.

„Circul si spectacolul asta ieftin, nu isi mai au rostul. Lumea este deja sictirita. Cu nervii la pamant economic si psihic! Puneti mana si mergeti la pas pe centru si stati de vb cu cei care au nevoie. De cei cu salile de evenimente nici nu mai vorbim. Deasemenea pe langa ajutor de care au clar mare nevoie, sunt convinsa ca ati avea si de invatat una, alta de la ei, pt ca activeaza in domeniile lor pe baza performantei financiare. Creaza salarii,nu le intra in buzunar. De pe urma lor traiesc “n” familii si au dovedit ca sunt luptatori in anul acesta! Poate merita mai mult respect si consideratie din partea celor ca dvs, care isi iau salariul si de la ei. Postarea dvs isi avea rostul daca ne povesteati cum ati strans toate organele statului pt a ii ajuta sa inteleaga mai bine legea, precum un avertisment si veneati cu masuri clare de ajutor. In rest, circ ieftin” - Andra Manea.

FOTO: Dragoş Popescu / Facebook

„Chiar mă gândeam că de un an de zile de când “bubuie” HORECA, că ar cam fi cazul ca un ales al poporului să sune la poliţie ca să fie amendaţi cei din Centrul Vechi... Cred că sunteţi la fel de mândru de ispravă, precum poliţiştii care prind bătrâne ce vând verdeţuri pentru a reuşi să cumpere o pâine. Poate vreţi şi o medalie în grad de cavaler ceva… Mi-e foarte clar că nu aţi avut un angajat în viaţa dumneavoastră, că nu aţi avut nici o iniţiativă economică, că nu existaţi decât în sloganuri. Sunteţi ceea ce generaţia fiicei mele numeşte hater, pentru că ura e mai simplă decât munca. Şi când spun muncă, mă refer la cea de parlamentar care are datoria de a face legile care să ajute sectorul economic să treacă cu bine peste pandemie. Nu aţi făcut nimic bun! NIMIC! Dacă eu închid porţile, salariaţii mei pleacă acasă. Dacă tot Centrul Vechi închide porţile, toţi salariaţii pleacă acasă, dar şi bugetul local va fi afectat. Dacă toţi cei din domeniu economic, în toată ţara, închid porţile, riscaţi să nu mai aveţi bani din care să va luaţi salariul şi din care să va decontaţi tot felul de cheltuieli. Dar măcar veţi avea un slogan bun la partid: M… România” - Sebastian Marin.

„Da ceva util prin Parlament cand vedem si noi. Un raport de activitate ceva sa stim si noi pt ce v-am trimis acolo” - Romeo Damian Di Chiara

„Wow! Îţi dai seama ce lucru măreţ ai făcut? De aia nu mai poate Covid, de fumul de tigară! După ce că abia reuşesc să reziste, majoritatea au clacat, asta era problema acum, fumatul! Ruşine” - Raluca Andreea Rotaru.

„Domnule Dragoş Popescu e bine ca observaţi doar pe cei din horeca, dar restul problemelor din judeţ nu. De reabilitarea DN 71 nu mai zice nimeni nimic si nici de acel DX. Combinatul e pe moarte. Fonduri mai putine. Si sa nu uitam ca unele primarii primesc bani cu dedicaţie, ca doar fac parte din alianţă.

Câte ipocrizie in usr plus (cica voi veţi guverna altfel, ba nu domnilor, guvernaţi fix la fel ca orice alt partid” - Theodor Georgian Andrei.

„Să-ţi fie ruşine, turnătorule! Tu trăieşti din taxele oamenilor care muncesc ca să ţină paraziţi ca tine. Ar trebuia fii in slujba lor nu sa te consideri deasupra lor. Eşti un jeg uman şi cred ca părinţii tai mor de Ruşine” - Eugen Iliesiu. „Te mai si lauzi, şoarece opărit”, comentează Laurenţiu Dobre.

Valoarea amenzilor date de IPJ Dâmboviţa

„Ca urmare a unei sesizări prin TELVERDE, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte s-au deplasat în zona centrală a municipiului, unde au constatat că doi agenţi economici nu respectau prevederile art. 6 din Anexa nr. 3 din HG 35/2021.

Poliţiştii au procedat la sancţionarea contravenţională a acestora, cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, fiecare, conform art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

De asemenea, în continuare, poliţiştii au procedat la verificarea restaurantelor şi teraselor din zona centrală, fiind identificaţi alţi 6 agenţi economici care nu respectau prevederile art. 6 din Anexa nr. 3 din HG nr. 35/2021. Cei în cauză au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, fiecare, conform art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Precizăm că, la data de 5 martie a.c., în contextul în care în municipiul Târgovişte a fost depăşită incidenţa de trei cazuri/1000 de locuitori, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, pentru a preveni încălcarea normelor legale, au oferit recomandări agenţilor economici din domeniul Horeca şi le-au comunicat măsurile pe care trebuie să le respecte în contextul actual”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Vă mai recomandăm şi: