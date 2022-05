Românul care este cel mai bun culturist european, la categoria 45-49 de ani: „Sunt ca vinul. Îmbătrânesc bine“

Andrei Alexandrescu a muncit enorm, alturi de antrenorul său Costel Torcea, alături de care a câştigat, în 2011, titlul naţional, la categoria 75 kilograme.

„A fost foarte greu. Pregătirea a mers bine, dar am început mai târziu din cauza unor probleme de sănătate. Am reuşit să recuperez terenul pierdut şi am obţinut acest minunat rezultat. Am îmbătrânit, dar nu am îmbătrânit degeaba, sunt ca vinul.

A contat că am avut o compatibilitate bună şi cu antrenorul meu de atâţia ani şi m-a ajutat atunci când aveam nevoie cel mai mult. În sportul ăsta, corpul poate să reacţioneze altfel decât îţi doreşti dacă nu eşti atent şi poţi s-o dai în bară chiar înainte de concurs”, spune amuzat Andrei.

Pe podium, alături de Andrei Alexandrescu a mai urcat încă un român Giurgiu Emil - locul II, pentru ca locul III să fie ocupat de un spaniol.

„Trebuie spus că am reuşit să obţinem titlul de campioni europeni pe echipă, în premieră pentru România - 40 de oameni, 25 de medalii de aur. Concursul a avut loc în perioada 5-9 aprilie, în Spania”, adaudă Andrei.

Campionul european spune că practică acest sport încă din clasa a IX-a. „Culturismul a fost prima mea pasiune. M-am apucat prin clasa a IX-a, la liceu, într-o sală de box. La prima competiţie am participat prin 1999, cu rezultate destul de bune, ieşind campion naţional la categoria 65 de kg", spune Andrei, care a lucrat şi în armată timp de 5 ani, iar acum este kinetoterapeut.

Andrei este antrenor personal pentru cei care să se menţină în formă, să slăbească sau să facă sport de performanţă.

Andrei Alexandrescu, campion european la culturism, categoria 45-49 ani. FOTO: Facebook

Regimul său alimentar se compune, mai ales în perioada competiţionale, din mult peşte, dar şi piept de pui, piept de curcan şi orez. Pe lângă astea mai mănâncă albuşuri de ouă care sunt foarte bune, dar şi fructe.

România puternică

Ţara noastră a făcut o figură remarcabilă, anul acesta. Într-o competiţie cu aproape 1.000 sportivi din 41 de ţări, România a devenit campioană europeană pentru prima dată în istoria Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, detronând Spania (ţara gazdă) sau alte ţări puternice cu tradiţie şi rezultate în frumosul nostru sport.

Sportivii noştri au câştigat 25 de medalii de aur, 12 medalii de argint şi 8 medalii de bronz. „Este un rezultat istoric, în spatele căruia a stat o muncă titanică, atât din partea sportivilor şi a antrenorilor, cât şi a echipei Federaţiei Române de Culturism şi Fitness. Suntem mândri că am putut reprezenta cu cinste România”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Gabriel Toncean , preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness.