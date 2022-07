Răscoala de la 1907 în presa occidentală. 50 de elevi ai Şcolii de Cavalerie au „şarjat” înspre ţărani

Marile ziare din strǎinǎtate „L’Humanité”, „The Times” şi „America” relateazǎ despre revoltele din zonǎ, ultimele douǎ anunţând probabilitatea luǎrii cu asalt a Arsenalului Armatei de cǎtre ţǎrani pentru a se înarma.

La revoltǎ iau parte şi eroi din Rǎzboiul de Independenţă şi inclusiv muncitori din schelele petroliere.

În arestul de la Şcoala de Cavalerie şi în penitenciarul oraşului sunt reţinuţi peste o sutǎ de rǎsculaţi, printre aceştia aflându-se şi scriitorul I.C. Vissarion.

Izbucnit pe fondul unor ample tulburări interne, Marea Revoltă Ţărănească Română din 1907 a beneficiat de atenţie sporită din partea cancelariilor şi presei europene, din cauza distrugerilor provocate şi a brutalităţii cu care a fost înăbuşită de autorităţile române, arată Ştefan-Cătălin Trofin, în lucrarea sa „ The Great Romanian Peasant Revolt of 1907 Reflected in the British Press”