Povestea Cosânzenei din Aninoasa, mic atelier creativ de cusut pe lemn: „Fiecare piesă este şlefuită şi spălată“

„Am lucrat 11 ani în publicitate la departamentul de creaţie. Mă ocupăm cu generarea şi implementarea conceptelor pentru diverse campanii de comunicare. Rata de realizare a ideilor este pe undeva la 10% şi în ultimii 2 ani scăzuse şi mai mult. Sentimentul că nu îmi folosesc timpul şi ceea ce ştiu să fac pentru un scop constructiv m-a făcut să îmi doresc să încep un proiect pe cont propriu în zona de producţie”, a declarat, pentru „Adevărul”, Laura Leonte.

Inspirată de fiica ei care ar fi vrut să coasă, dar nu reuşea pe etamină la cei 3 ani ai săi, Laura s-a gândit la un suport mai uşor de controlat - lemnul. Mai exact, placaj de fag.

În 2015, ideea Laurei a intrat în competiţia de afaceri sociale „Fabricat în ţara lui Andrei”. După un an de traininguri coordonate de Fundaţia NESsT ideea câştigă finanţarea şi se transformă în atelieruldin Aninoasa, Dâmboviţa.

„Sunt foarte multe lucruri care mă motivează: dorinţa de a construi un brand de la zero, curiozitatea să văd cât de mare poate ajunge <Cosânzeana>, plăcerea de a învăţa lucruri noi, relaţia cu oamenii din echipă, reacţiile pozitive ale clienţilor noştri, sentimentul că un astfel de proiect este necesar că să transmitem obiceiul cusutului generaţiilor viitoare sunt doar câteva dintre ele. Îmi doresc foarte mult să demonstrez că un model de afaceri sănătos – economia socială – este sustenabil”, mărturiseşte Laura.

Laura, în dreapta Foto C.S.

Atelierul şi-a deschis porţile la 1 noiembrie 2016 şi produce seturi creative de cusut şi accesorii cusute pe lemn.

„Misiunea Cosânzeana este de a inspira oamenii de la oraş să redescopere cusutul în timp ce sunt oferite şi locuri demne de muncă la sat. Am creat un set de cusut inovator, unde piesa centrală este un disc de placaj perforat şi şlefuit care se poate transformă uşor într-un accesoriu unic: pandantiv, broşă, mărţişor, decoraţiune de brad etc. Produsele noastre pot fi cumpărate online pe www.cosânzeana.ro sau în câteva magazine partenere din ţară (lista lor se găseşte tot pe site)”, precizează creatoarea atelierului.

Comenzile sunt ceva mai mari, şi oferă o gură de oxigen atellierului, în perioada sărbătorilor de Crăciun, Paşte, Mărţişor etc.

Sursa Facebook Cosânzeana

„De fiecare dată când alegeţi producători locali sau produsele unor întreprinderi sociale susţineţi un model de business sănătos. O decizie cu puţină greutate – de unde oferim un mărţişor clienţilor noştri anul acesta – poate să ajute la rezolvarea unei probleme adevărate. Acordăm o foarte mare atenţie designului şi calităţii produselor. Chiar dacă folosim un gravor laser că să tăiem placajul, toate piesele trec de mai multe ori prin mai multe mâini până ajung în cufăraşele Cosanzenei, care sunt cutiuţele noastre. Fiecare piesă este şlefuită, spălată, verificată. Cosânzeana se află pe un poduleţ între urban şi rural, între inovaţie şi tradiţie. Este un proiect de economie gândit să rezolve o problemă într-o comunitate defavorizată”, arată Laura Leonte.

Sursa Facebook Cosânzeana

„La momentul în care am scris ideea în competiţie aveam de ales între mai multe localităţi – toate rurale – din ţară. Am ales Aninoasa pentru că este cel mai aproape de satul unde am crescut – Vulcana-Pandele, unde merg des şi unde o să mă întorc peste câţiva ani. Mă simt foarte bine faţă în faţă cu provocările, îmi place să învăţ în continuu, să mă desfăşor pe teritorii necartografiate, să îmi propun obiective, să fac strategii, toate acestea într-un ritm eficient şi în armonie cu oamenii din echipa. Îmi doresc, nici mai mult nici mai puţin decât să consolidez un business de familie fără să lucrez cu rude”, mai spune Laura Leonte.