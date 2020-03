O femeie s-ar fi aruncat de pe acoperişul unui bloc din Târgovişte. Ipotezele luate în calcul de anchetatori

Se pare că o femei de aproximativ 50-55 de ani, s-ar fi aruncat de pe acoperişul unui bloc din Târgovişte.

„În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, fapta prevăzută de art. 192 alin. 1 din Codul Penal”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

În prezent se afectueaza cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a identităţii persoanei în cauza şi a circumstanţelor producerii evenimentului.

„Am auzit un ţipăt de femeie şi o buşitură foarte mare. Am crezut că s-a tras cu arma. Când am ieşit la geam am văzut o femeie întinsă pe jos”, martor.