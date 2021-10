„Mierea înflorită”, produsul sută la sută natural, cu proprietăţi excelente. De ce o putem consuma cu încredere

Compoziţia mierii diferă de la an la an, dar este un proces normal. Ea se datorează unui climat care afectează florile şi, în general, înflorirea cristalelor de miere. Chiar şi rasa de albine îi afectează compoziţia. Prin urmare, nu în fiecare an poţi vedea aceste pete albe în borcanele cu miere.

„Dacă apicultorul tău ţi-a vândut aşa miere, eşti foarte norocos, pe masa ta ai un produs sută la sută natural, care trebuie inclus în dietă. Acest fenomen se numeşte „înflorire” sau „floare de miere”, lucru care ne certifică faptul că produsul este unul natural şi că în timpul producţiei sale nu s-au folosit incălzirea artificială sau conservanţi”, spune Bogdan Năstase, apicultor din Dâmboviţa.

Apicultor Stupinanastase FOTO Facebook

Apicultorul spune că, indiferent de sursa nectarului sau a sevei, mierea este la fel de valoroasă, iar cristalizarea/ zaharisirea este şi ea o dovadă a faptului că este 100% naturală. Procesul de cristalizare este mai lent sau mai rapid în functie de raportul dintre procentele de fructoză şi glucoză.

Bogdan Năstase, din comuna dâmboviţeană Bilciureşti, este apicultor din tată în fiu. Chiar şi bunicul său avea această îndeletnicire. De când au apărut restricţiile cauzate de pandemia de COVID, a ales să trimită marfa doar prin curier, dar şi direct la domiciliul clienţilor.

