FC Argeş - Chindia, remiză albă. Popa a ratat un penalti. Săndoi: „Dacă am fi marcat, cred că balanţa se înclina la final în favoarea noastră”

"Cred că a fost un joc echilibrat, iar rezultatul este echitabil. Totuşi, a existat un moment cheie în timpul jocului, când am ratat lovitura de la 11 metri. Dacă am fi marcat, cred că balanţa se înclina la final în favoarea noastră. Se întâmplă şi la case mai mari. Nu pot să fiu supărat pe Daniel Popa, etapa trecută a marcat de două ori şi ne-a adus victoria cu Farul. Ne-am confruntat cu serioase probleme de lot pentru această partidă. Suntem pe un trend bun, nu am primit gol de patru meciuri oficiale. Mă bucur că am reuşit să redevenim echipa din campionatul trecut, o echipă foarte incomodă pentru orice adversar", a declarat antrenprul Chindiei, Emil Săndoi.





În minutul 26, Daniel Popa (Chindia) a ratat un penalti acordat pentru un fault în careu. Lovitura a fost apărată de Croitoru.

FC Argeş: Croitoru – Tofan, J. Miguel, Turda (Piţian ’81), Muşat – Meza Colli, Raynov (I. Şerban ’82) – Ruan (Honciu ’54), Işfan, Dumitraşcu (De Jonghe ’69) – Arias (Dumitru ’54). Antrenor: Andrei Prepeliţă

Chindia Târgovişte: Căbuz – Căpuşă, Celea, P. Iacob, C. Dinu – M. Dulca (Suciu ’65), Kocic – Corbu (Rrumbullaku ’72), M. Şerban (Jipa ’72), Popadiuc – D. Popa. Antrenor: Emil Săndoi

Cartonaşe galbene: Raynov ’56, I. Şerban ’90 / M. Şerban ’23, Iacob ‘41

Arbitri: Adrian Cojocaru - Mircea Grigoriu, Florian Vişan - George Găman

Observator: Nicolae Marodin