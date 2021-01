Fără înfrângere în ultimele 7 partide. Chindia Târgovişte a învins Academica Clinceni, scor 2-1, în Liga I

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Ne doream din suflet să păstrăm seria rezultatelor pozitive şi mă bucur că am făcut-o.





Vreau să îi felicit pe băieţi pentru dăruirea de care au dat dovada pe tot parcursul meciului.





Am început bine, am marcat două goluri. Cred că la golul Clinceniului a fost şi o doză de lipsă de fair-play a unui jucător de la ei. La 2-1 lucrurile s-a complicat puţin pentru noi, am început să simţim presiunea.





Îmi pare rău că nu am reuşit să ne desprindem încă o dată. E o victorie de moral.





Băieţii sunt din ce în ce mai disciplinaţi şi respectă principiile clare de organizare a jocului”, a spus Emil Săndoi, după victoria cu Academica Clinceni.

FOTO: Afc Chindia (Facebook)

Pentru Chindia au marcat Popa '25 şi Neguţ '27, iar pentru Academica a punctat Cascini '60.

Chindia Târgovişte: Aioani – Căpuşă, Piţian, Iacob, Dinu – Neguţ, Raţă, Dulca, Dumitraşcu – Florea (Berisha '68), Popa (Costea '90+2). Antrenor: Emil Săndoi

Academica Clinceni: Vâlceanu – Pashov (Moulin '46), Jutric, Gardoş, Dobrescu (Dumitriu '83)– Popa, Cebotaru (Markovici '59), Cascini – Cordea (Achim '83), Chunchucov, Andronic (Pîrvulescu '19). Antrenor: Ilie Poenaru

Cartonaşe galbene: Florea '21, Iacob '87 / Gardoş '39, Pîrvulescu '49, Markovici '62, Dumitriu '86

Arbitri: Marian Barbu – Imre-Laszlo Bucsi, Stelian Slabu – Lucian Rusandu

Observator: Dan Victor Berbecaru