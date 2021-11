Emil Săndoi dă de pământul cu arbitrii de la Chindia - Rapid: „Cum poţi să judeci aşa pe invers o fază care este decisivă? Vrem puţin respect”

Formaţia Chindia Târgovişte a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Rapid, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii 1, în care a reuşit să înscrie două goluri deşi avea doi jucători eliminaţi.

Au marcat: Neguţ ’53, Popa ’62 / Ilie ’60, Marzouk ‘90

De la gazde au fost eliminaţi doi jucători, Corbu în minutul 33 (direct) şi Căpuşă ‘45+2 (după două cartonaşe galbene).

Cartonaşe roşii: Corbu ’33, Căpuşă ‘45+2

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Mircea Mihail Grigoriu, Sebastian Eugen Gheorghe – Radu Petrescu

Observator: Marian Salomir

În clasamentul Ligii 1, FC Rapid ocupă locul 4, cu 27 de puncte, în timp ce Chindia este pe 10, cu 18 puncte. Lider este CFR Cluj, care are 39 de puncte şi un joc mai puţin.

La finalul meciului Emil Săndoi l-a criticat dur pe arbitrul întâlnirii. Tehnicianul apreciază că îi este furată munca.

„Nu e fair-play, nu e corect. Nici nu-mi vine să cred. Mi-e ruşine mie să mă duc, pentru că nu ştiu ce să le spun în cabină în momentul ăsta. Când e un ofsaid atât de clar, cum să nu ridici? Nu ştiu unde a arbitrat dânsul. E meseria noastră, poate şi noi greşim câteodată. Dar e clar ca lumina zilei. Cum să nu indici ofsaid? Nu-mi explic. Cum poţi să judeci aşa pe invers o fază care este decisivă? Am mai spus, VAR-ul e sfânt. Acum noi mai aveam două puncte. Cine plăteşte pentru greşelile astea flagrante? Mi-e ruşine, vin din respect pentru dumneavoastră. Îmi vine să plec de unul singur, să merg o noapte întreagă. Nu se poate aşa ceva. Vrem puţin respect pentru munca pe care o facem. Nu e posibil să ni se ia din munca noastră. Poate dacă nu sunt greşeli ca astea poate ierarhia ar fi alta. Astăzi am întâlnit o echipă foarte bună, dar pe care am ştiut să o blocăm. Mi-e ruşine de greşelile pe care le fac alte persoane”, a spus, după meci, Emil Săndoi.