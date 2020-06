Cum a ajuns un fost soldat din Legiunea Străină Franceză să ridice case pentru familii nevoiaşe din România. „Eu şi prietenii mei vom continua“

Simionică a devenit activ pe grupurile de Facebook din comunitatea românească din Diaspora şi s-a remarcat ca o persoană care a sărit de nenumărate ori în sprijinul celor care strigau după ajutor.

Marius Simionică este românul care a construit case pentru trei familii nevoiaşe din România, iar înainte de asta a fost sergent major din MApN, dar şi soldat în Legiunea Străină.





Marius s-a mutat în Anglia în 2012, după ce a demisionat din Legiunea Străină franceză.





Aşa a apărut „Asociaţia Marius şi Prietenii” care fac fapte bune şi ajută fără niciun beneficiu.



În ultimii 2 ani el a decis să se implice şi mai mult în scopuri caritabile şi se duce la diferite cămine de bătrâni, dar şi persoane nevoiaşe, cu alimente.





„Eu şi prietenii mei vom continua să facem lucrurile exact aşa cum le-am făcut şi până acum. Am spus tot timpul că sunt apolitic şi cu sigurantă aşa voi părăsi această lume. Consider că ceea ce mă defineşte cel mai bine este faptul că întotdeauna voi spune lucrurilor pe nume indiferent de şi despre cine e vorba iar asta pentru că în concepţia mea toţi aveţi două mâini şi două picioare şi nu sunteţi cu absolut nimic mai presus de mine sau ai mei prieteni”, spune Marius.



El a adăugat că, deja, Casa 4 este în lucru şi va fi predată unui bătrân care şi-a pierdut un picior. Este foarte apreciat în localitatea să.

„Cei care se implică în toate acţiunile mele şi proiectele de voluntariat şi caritate însemnă peste 90% diaspora. Asta, probabil, că de acolo vin şi eu. Am decis să mă întorc în România şi să fac ceea ce fac acum. Am început să formez grupuri şi pagini pe Facebook, locuri unde oamenii îşi puteau găşi informaţii pas cu pas despre ce trebuie să facă, unde să aplice, cum trebuie să vorbească, unde să sune. O parte dintre românii din comunitate a început să mă cunoască din ce în ce mai mult. Partea umanitară a început în urmă cu trei ani, când la fel, o familie din Birmingham m-a sunat şi mi-a spus că a rămas pe stradă. I-am ajutat să ajungă în România, am început să organizez campanii de Crăciun, de Paşte, de Ziua Copilului. Am beneficiat de ajutorul prietenilor cu transportul, îmi luam concediu de fiecare dată, veneam în România pentru că mi-am dorit să nu mă restrâng la o singură localitate sau judeţ, ci să merg în toată România”, spune Marius.

A fost activ şi în perioada pandemiei

„Mii de cetăţeni români stabiliţi prin alte ţări, din puţinul lor, s-au mobilizat exemplar de fiecare dată când a fost nevoie. Tot astfel, a fost posibilă şi campania noastră în sprijinul celor aflaţi în linia I, în lupta cu noul coronavirus, făcând posibile achiziţionarea de materiale de protecţie pentru personalul medical din 15 spitale şi 4 servicii de ambulanţă. Şi aş mai putea enumera zeci de alte acţiuni ce implică mii de oameni care au dăruit şi alte mii care au primit ajutorul”, a mai precizat el.