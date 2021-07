Antrenorul poliţiştilor din Dubai, românul Nino Barbu propune un arab uriaş pentru luptele K1 din România

Nino Barbu, antrenorul poliţiştilor din Dubai, a devenit un trainer de succes în Emirate. De ceva timp oferă lecţii de antrenament şi nutriţie persoanelor care vor să arate bine, dar şi sportivilor. Mustafa al Taslao, din Dubai, a devenit campion în Emirate la K1 după ce s-a antrenat intens cu Nino în ultimele două luni.

Antrenamentele pe care Nino le-a pus în practică pentru a-l face pe Mustafa un adevărat luptător au scos untul din el. În câteva luni, sportivul din Emirate a scăpat de excesul de grăsime şi a devenit un adevărat atlet.

„Noi ne ştiam de foarte mult timp, dar anul trecut m-a rugat să îl ajut cu pregătirea fizică pentru un meci din noiembrie şi a redevenit campion al Emiratelor şi al Orientului Mijlociu. Am venit în România la invitaţia domnul Eduard Irimia. Dumnealui şi-a dat acordul ca Mustafa să lupte în gala SuperKombat din Dubai, din octombrie”, a spus Nicolae Barbu (aka: nino_fitness, pe Instagram).

„Ştie cum să scoată bestia din mine”

Mustafa are 30 de ani, 1,93 m înălţime şi 117 kilograme. Spune că Nino l-a ajutat foarte mult pe partea de psihic, pentru a continua, iar antrenamentele pe care le face împreună cu el sunt, de multe ori, extenuante.

„Practic kickboxing de peste 10 ani. Am câştigat primul titlul de campion în 2019 şi am câştigat şi în 2020. Sunt dublu campion al Emiratelor. Apoi am devenit campion în Orientul Mijloc. Acum particip şi la competiţii internaţionale. Uneori este dur ca antrenor Nino. Ştie cum să scoată bestia din mine şi cum să mă ţină concentrat. Uneori se ajunge în puncte critice, fără pauză, fără odihnă”, spune campionul la K1.