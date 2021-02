15 teatre din România şi unul din Moldova se reunesc într-o acţiune de solidaritate fără precedent

15 teatre din România şi un teatru din Republica Moldova se reunesc într-o acţiune de solidaritate fără precedent, alăturându-se programului mondial de lecturi – Belarus(sia) Worldwide Reading Project, ce are la bază piesa Insultaţi Belarus(ia) de Andrei Kureicik.

Zilnic, în perioada 7 – 22 februarie 2021, la iniţiativa Ralucăi Rădulescu, traducătoarea în limba română a piesei, într-unul dintre teatrele partenere va avea loc un spectacol-lectură difuzat online sau jucat live, cu public în sală, în semn de solidaritate cu mişcarea teatrală şi cu cetăţenii din Belarus, care protestează de şase luni fără încetare, pentru libertate şi dreptul de a organiza alegeri corecte şi libere.

La Teatrul Naţional „Ianka Kupala” din Minsk (directorul Pavel Latuşko, fost ministru al culturii şi ambasador al Belarusului în Polonia şi Franţa) a fost demis pentru declaraţii de susţinere a protestatarilor. În semn de solidaritate şi-au dat demisia majoritatea angajaţilor.

„Pe 26 august, cu doar 20 de zile înainte de a împlini 100 de ani de la înfiinţare Teatrul Naţional din Misnk a încetat să mai existe. Trupa s-a reunit într-un subsol, unde continuă să lucreze, difuzându-şi spectacolele online.

În acest context, dramaturgul Andrei Kureicik a scris, în timp ce mergea la proteste, o piesă despre realitatea în care trăia, el însuşi alături de toată ţara, folosind ca punct de pornire declaraţiile lui Aleksandr Lukaşenko şi ale Svetlanei Tihanovskaia”, se arată într-un comunicat al Teatrului Tony Bulandra.

Insultaţi Belarus(ia) este o piesă dură, plină de demnitate şi umor, în care pe lângă cei doi candidaţi la preşedinţie, mai sunt cinci personaje reprezentative, a căror viaţă a fost afectată în mod tragic de decizia lui Lukaşenko de a înăbuşi revoluţia paşnică a bieloruşilor prin violenţă şi tortură. Este o imagine a ceea ce se întâmplă acum în Belarus, dar se poate întâmpla oriunde, oricând, este un strigăt de ajutor şi un semnal de alarmă, prin care se doreşte conştientizarea de către un public cât mai larg a unei situaţii concrete şi totodată a pericolului reprezentat de orice formă de dictatură.

Pe 12 septembrie 2020 a avut loc un prim spectacol-lectură în Ucraina, la Herson, ce a dat startul unui proiect conceput de John Freedman, traducătorul piesei în limba engleză: Belarus(sia) Worldwide Reading Project, care, în ultimele 4 luni, a fost tradusă în 21 de limbi şi a contorizat circa 130 de lecturi în peste 80 de teatre din 28 de ţări, de la New York şi Boston la Hong Kong, Londra, Edinburgh, Amsterdam, Haga, Stokholm, Praga, Budapesta, Vilnius, Tel Aviv, Tbilissi sau Taşkent.

„Orice gest de solidaritate este util în perioada pe care o traversăm şi cred că această solidaritate cu artiştii din Belarus, a teatrelor din România, este şi un semn de solidaritate teatrală internă, de care şi noi avem la fel de mare nevoie în această epocă a incertitudinilor. Am ales simbolic data de 7 februarie pentru prima lectură şi începem cu reluarea a două spectacole, primul din România, realizat la Teatrul Naţional din Iaşi, la a cărui iniţiativă am şi tradus textul, şi primul realizat la Chişinău, care în acea perioadă era într-o situaţie foarte asemănătoare cu cea din Belarus. Din 9 februarie (ziua în care se împlinesc şase luni de la declanşarea protestelor în Belarus) sunt programare noile spectacole-lectură, fiecare dintre ele având ceva specific în această acţiune comună de solidaritate realizată exclusiv pe bază de voluntariat, pentru care le mulţumesc tuturor că au acceptat fără reţineri propunerea mea. Alegerea teatrelor participante nu este întâmplătoare, iar întregul proiect funcţionează pe principul „pe om îl ajuţi când are nevoie, nu când îţi place sau ai chef” – spune Raluca Rădulescu, traducătoarea piesei în limba română şi iniţiatoarea programului de lecturi în teatrele din România