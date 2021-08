Scandal după ce viceprimarul Sucevei a câştigat o motocicletă la un festival finanţat de primărie

Festivalul a avut loc în weekend, lângă Cetatea domnitorului Ştefan cel Mare şi, dincolo de concert, organizatorii au lansat şi o tombolă, marele premiu fiind o motocicletă custom Yamaha 2YL.

Tragerea la sorţi a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 7 august.

Extragerea a fost făcută de un băieţel. Organizatorii au anunţat că motocicleta a fost câştigată de Teodora Munteanu.

Pentru că se afla în public, aceasta a urcat pe scenă în ropote de aplauze ca să accepte şi să ridice premiul.



Când informaţia a ajuns în spaţiul public, internauţii au pus la îndoială corectitudinea desfăşurării stragerii la sorţi.

Unii au arătat că, de regulă, finanţatorii sau organizatorii nu participă în competiţiile, concursurile sau loteriile pe care le organizează, pentru că este imoral.

Puţini au fost cei care au felicitat-o pe Teodora Munteanu.

Reacţia viceprimarului



În urma valului de reacţii negative, la două zile după ce a câştigat motocileta, viceprimarul a transmis un comunicat de presă în care a explicat cum a câştigat premiul şi ce va face cu el.

„În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociaţia Legio Phoenix MC Suceava, în condiţii impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat şi eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei ”Urma”. Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei ştiu acest lucru. Dacă sorţii s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5.000 RON, iar banii sa fie direcţionaţi către Asociaţia ”Salvaţi Copiii Suceava”. Este o motocicletă second-hand şi voi avea mare grijă de ea”, a scris Teodora Munteanu pe contul său de Facebook, luni dimineaţă.



După alte câteva ore de la postarea viceprimarului, conducerea filialei Suceava a organizaţiei „Salvaţi Copiii” a anunţat că nu a fost contactată de căştigătoare.

„Întreaga noastră activitate se bucură de încrederea oamenilor şi prin urmare ea este şi trebuie să rămână dincolo de orice fel de îndoială. Precizăm că nu am fost contactaţi de doamna în cauză şi de asemenea, în cazul în care banii au fost deja transferaţi, vă aducem la cunoştinţă că informaţiile referitoare la conturile noastre bancare sunt publice, ele găsindu-se pe pagina noastră de Facebook”, au arătat reprezentanţii „Salvaţi Copiii”.



Purtătorul de cuvânt al festivalului „Bucovina rockfest”, Adrian Sîrbu, a confirmat că motocicleta câştigată de Teodora Munteanu este second-hand, fiind fabricată în 1994, şi valorează 5.000 de lei. El a precizat că organizatorii festivalului nu au avut voie să participe la tombolă, li s-a interzis prin regulament, dar a menţionat că Primăria Suceava nu s-a numărat printre organizatori, ci printre finanţatori.

