Fermierul din Suceava care a anunţat că dă gratis 3 tone de fructe de pădure este extrem de dezamăgit: „Suntem terminaţi ca naţie“

Contactat telefonic, Sorin Baciu, fermierul din comuna Buneşti a judeţului Suceava ne-a declarat că, după ce a anunţat că dă gratis trei tone de fructe de pădure, a fost vizitat de peste 50 de persoane. Doritorii au cules peste o tonă de coacăze şi agrişe. Au mai fost firme care au cumpărat câteva sute de kilograme, iar producătorul mai are acum o tonă de fructe.

Sorin Baciu a rămas cu un gust amar după toată această poveste pentru că şi-a dat seama că-n România fructele sale nu au căutare nici dacă le dă gratis.

„Cei mai mulţi care doresc coacăze sunt veniţi din străinătate, le cunosc. În Austria, se caută şi se vând foarte bine. Am rămas cu ele. Nu le-au vrut nici gratis. Nu le vor pentru că trebuie să le strângă şi să le prelucreze. Au venit la mine, au strâns câteva şi au plecat pentru că se înţeapă. Au venit 50 de oameni. Unii au mai dat câţiva lei, dar nu la adevărata valoarea a fructelor, la jumătate. Am reuşit să dau degeaba o tonă, câteva sute de kilograme le-am vândut şi mai am o tonă”, a declarat fermierul.

Sorin Baciu ne-a spus că a fost vizitat şi de oameni din satul său, cărora le-a împrumutat şi găleţile ca să culeagă fructe, pe care nu le-a mai văzut apoi.

„Când au venit din sat, nici găleţile nu mi le aduceau înapoi. Suntem terminaţi ca naţie”, a completat Baciu, care a arătat că va face suc din fructele care i-au rămas.

Sorin Baciu a decis să dea gratis trei tone de fructe de pădure, după ce a încercat să le vândă şi a primit un preţ în bătaie de joc de la samsari.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: