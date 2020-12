Cum a încercat să-şi ascundă de procurori averea de 2 milioane de euro fostul şef de la Permise Suceava

Fostul şef de la Permise Suceava a fost urmărit timp de doi ani de anchetatori. Telefoanele i-au fost puse sub ascultare, iar în biroul său de la serviciu au fost montate camere video de supraveghere.

Aşa ar fi reuşit, în cele din urmă, procurorii DNA să adune probe pentru a demonstra că Radu Obreja ar fi condus o reţea specializată în fraudarea examenelor pentru obţinerea carnetului de şofer, contra unor sume uriaşe de bani.

Fostul comisar-şef ştia că dacă va avea imobile pe numele său atunci va atrage atenţia instituţiilor abilitate să-l verifice. Aşa că, potrivit procurorilor, a ales persoane de încredere din anturajul său pentru a spăla sumele pe care le-ar fi încasat de la clienţi.

În schimbul unor comisioane, acoliţii primeau banii şi cumpărau şi apoi întreţineau diferite bunuri.

Potrivit procurorilor, Radu Obreja ar deţine prin interpuşi: un teren de 1.000 mp cu o construcţie de 74 mp, în sat Iesle, comuna Mălini, judeţul Suceava; un autoturism marca Audi, model A4, fabricat în 2018; un alt autoturism marca VW, fabricat în 2020; un teren de 50 mp, împreună cu o construcţie de 50 mp situat în satul Sfântul Ilie din comuna Şcheia; un apartament şi două spaţii comerciale pe strada Tipografiei din Suceava; un teren de 3.800 mp, în satul Tişăuţi; un teren în suprafaţă de 430 mp, în sat Şcheia; o casă în suprafaţă de 169 mp tot în comuna Şcheia şi 17 cabinete medicale situate în cadrul Policlinicii Areni din municipiul Suceava.

Totodată, Radu Obreja ar deţine şi un apartament în valoare de 200.000 de euro pe faleza Mării Negre, în Constanţa, achiziţie care ar fi provocat discuţii aprinse în familia sa. Soţia bărbatului ar fi vrut casă în Eforie, nu apartament în Constanţa, potrivit unor stenograme publicate de procurori în dosar.

La toate aceste bunuri pe care procurorii le-au evaluat la peste un milion de euro, se mai adaugă cei 500.000 de euro găsiţi în casa inculpatului Radu Popovici, despre care anchetatorii susţin că i-ar fi aparţinut tot fostului şef de la Permise.

Banii erau ţinuţi într-o valiză în interiorul căreia ar fi fost găsit şi o agendă în care erau trecute sumele primite pe zile şi banii cheltuiţi. Pentru serviciile sale, Radu Popovici ar fi primit comision. Oricum, el nu era singurul acuzat că-l ajuta pe Obreja să spele banii pe care i-ar fi obţinut din şpăgi.

Totodată, la averea fosului comisar-şef adună şi cei 50.000 de euro găsiţi în portbagajul maşinii precum şi cei 60.000 de lei găsiţi în locuinţa sa, în timpul percheziţiilor efectuate de anchetatori.

Rămâne de văzut cum va justifica Radu Obreja averea la care fac referire procurorii, ţinând cont că salariul său lunar nu depăşea suma de 6.000 de lei.

Cum a ajuns Obreja să conducă Serviciul de Permise

Comisarul -şef Radu Obreja a condus Serviciul de Înmatriculări şi Permise Auto în perioada 2017 -2019, când prefect al judeţului Suceava era Mirela Adomnicăi. Acesta a relatat pentru presa locală că în perioada respectivă a sesizat SIPI şi DGA cu privire la posibile nereguli înregistrate în instituţie.

„La vremea respectivă am sesizat şi am cerut sprijin de la organele competente pentru a verifica ceea ce se auzea fără să am nicio sesizare oficială. În luna noiembrie a anului trecut mi-am dat demisia din funcţia de prefect, iar acum am citit şi m-am înspăimântat de sume şi de dimensiuni”, a spus fostul prefect.

Mirela Adomnicăi a adăugat că în vara anului 2017 s-a introdus înregistrarea video a probei practice a examenului pentru permis şi a fost şi un val de pensionări din poliţie.

Din cei 20 de angajaţi s-au pensionat cinci persoane inclusiv şeful serviciului Florin Chieptănaru. Înainte de a pleca la pensie, Mirela Adomnicăi i-a solicitat fostului şef de serviciu, Florin Cheptănaru, să facă o propunere pentru cine să-i ia locul până la organizarea unui concurs, iar pentru că era necesar un ofiţer, din cei doi ofiţeri unul era Radu Obreja, iar celălalt un alt ofiţer mai tânăr fără experienţă.

„A venit domnul Chieptănaru cu domul Obreja de mână”, a spus Adomnicăi care a adăugat că acesta a şi fost propus pentru împuternicire la Direcţia Generală din MAI până la organizarea unui concurs.

14 persoane au fost arestat de magistraţi pentru 30 de zile, în dosarul şpăgilor de la Serviciul de Înmatriculări Auto Suceava, între care şi presupusul cap al reţelei infracţionale, Radu Obreja.

