Cum a ajuns Suceava să aibă cel mai mic preţ din ţară la încălzirea locuinţelor

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din ţară, a transmis, la mijlocul săptămânii în curs, Agerpres.

Ei bine, lucrurile nu stau chiar aşa. În Suceava, nu va creşte preţul la încălzire pentru abonaţii racordaţi la sistemul centralizat, dimpotrivă, tariful gigacaloriei a fost micşorat pentru a doua oară anul acesta. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în acest moment sucevenii plătesc cel mai mic tarif din ţară.

„Pentru unii poate este de necrezut, dar anul acesta am redus de două ori preţul la gigacalorie. O dată în luna ianuarie, cu 18,3%, este preţul de la gardul centralei la care se adaugă transportul şi distribuţia. Începând cu data de 20.10.2021, am mai redus cu 10,23% preţul gigacaloriei. Astăzi, oraşul Suceava are preţul cel mai mic al gigacaloriei la gardul centralei, 142,73 de lei fără TVA”, a declarat alesul local.

Ion Lungu susţine că la proiectul de încălzire al Sucevei se lucrează de mai bine de 10 ani.

Edilul a amintit că în urmă cu aproape două decenii, într-o noapte, Guvernul României a transferat primăriilor centralele termice construite în perioada comunistă, pentru încălzirea oraşelor. Atunci când a fost adoptată decizia, primarul era consilier local şi a explicat că unităţile respective vor fi o piatră de moară pentru bugetele locale, lucru care s-ar fi confirmat în timp.

Societatea Primăriei Suceava care administra centrala oraşului a falimentat, iar sucevenii au fost la un pas să rămână fără apă caldă şi încălzire. În situaţia dată, administraţia locală a încheiat un parteneriat public-privat cu o firmă austrică, la dispoziţia căreia a pus cinci hectare de teren ca să construiască o centrală termică pe biomasă. Reţelele de distribuţie sunt în continuare în administrarea primăriei.

Centrala pe biomasă a Sucevei FOTO: Oana Şlemco

„Este o muncă de peste 10 ani. Am început proiectul pentru construirea unei noi centrale în 2010. Municipiul Suceava este singurul oraş mare din România în care s-a construit o centrală nouă, după 1989. Investiţia a fost realizată printr-un parteneriat public-privat cu un partener austriac. Primăria a pus la dispoziţie 5 hectare de teren, iar investitorul a venit cu 86 de milioane de euro. Am făcut o centrală nouă pe biomasă. S-a judecat bine la vremea respectivă pentru că Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă împădurită din România. Aici sunt foarte multe resturi de lemn. Biomasa nu înseamnă lemn virgin, sunt resturi de lemn. Noi, în Bucovina, le spunem harţapele şi tocătură. Lucrurile au mers bine de la an la an. În ultimii doi ani am reuşit să mergem în totalitate pe biomasă. Centrala poate funcţiona şi cu supliment de gaz metan pe timp de iarnă, dar în condiţiile în care preţul gazului a explodat ne propunem să mergem pe biomasă şi în această iarnă”, a explicat primarul Lungu.

Tocătura folosită pentru centrală FOTO: Oana Şlemco

Alesul local a mai spus că sistemul nu este perfect, dimpotrivă, firma care administrează centrala are dificultăţi financiare din cauză că statul a modificat de mai multe ori definiţia biomasei şi a împiedicat astfel compania să încaseze certificatele verzi.

„Sunt probleme în ceea ce priveşte încasarea certificatelor verzi. Această societate are de încasat peste 5 milioane de euro certificate verzi, de la Ministerul Mediului. Sperăm ca lucrurile să se rezolve. Am pregătit un proiect de 45 de milioane de euro pentru reabilitarea reţelelor termice pe care vrem să îl depunem la Ministerul Energiei. Am avut o discuţie în acest sens cu domnul ministru Popescu. Eu sper ca într-o zi să avem un serviciu de termoficare civilizat în oraşul nostru, cu preţuri suportabile pentru populaţie”, a completat edilul.

Primarul Sucevei Ion Lungu FOTO: Oana Şlemco

Nu mai puţin de 45% dintre locuinţele muncipiului Suceava sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. Numărul abonaţilor este de peste 20.000. Primarul este convins că dacă primăria va reuşi să reabiliteze reţelele termice, să reducă pierderile şi să menţină un preţ mic al gigacaloriei, unii dintre cei care s-au debranşat vor reveni la sistemul centralizat.

Cât plăteşte populaţia şi câţi bani vin de la Guvern pentru subvenţii

Preţul gigacaloriei facturate populaţiei este de 240 de lei, cu TVA inclus, în vreme ce preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei în sistem centralizat este de 445,54 lei (inclusiv TVA), diferenţa fiind suportată de la bugetul local al municipalităţii. În prezent, costurile acoperirii diferenţei de preţ între costul real şi cel facturat populaţiei, într-un sezon rece, ajunge la 14 milioane de lei. Şi anul acesta suma a venit de la Guvern, cea mai mare parte fiind plătită în avans către firma producătoare de agent termic.

