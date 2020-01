Cine este poliţistul care l-a înfruntat pe deputatul PSD la Aeroportul Suceava: „Şi-a compromis cariera. Trei zile va fi aplaudat de toţi, dar va regreta“

Preşedintele executiv al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România, Bogdan Bănică, a scris pe contul personal de Facebook că, pe 31 decembrie, parlamentarul PSD Ilie Răzvan Rotaru a venit la Aeroportul „Ştefan cel Mare”, unde a oprit maşina în mod neregulamentar.

Poliţistul l-a văzut şi i-a cerut să-şi mute autoturismul. Şoferul a sărit ca fript şi, în loc să respecte indicaţiile, s-ar fi lăudat că este parlamentar, după care l-ar fi ameninţat pe poliţist. „ajung la Bucureşti şi am eu grijă de tine”.

O parte din discuţia dintre cei doi a fost filmată, iar înregistarea a fost publicată de Bogdan Bănică, pe Facebook. Cel care a filmat, n-a reuşit să surprindă şi momentul în care parlamentarul l-ar fi ameninţat pe poliţist. Bănică susţine însă că fapta poate fi dovedită cu martori.

Unii dintre cei care au citit postările de pe Facebook cu privire la incident l-au felicitat pe poliţist pentru verticalitate şi curaj.

Cristina Romega: „De oameni ca dumnevoastră are nevoie ţara!”

Ionela Ciurciu: „Bravo lui ....dacă ar fi toţi ca el !!! Politicienii ăştia se cred buricul pământului!”

Dănuţ Ababei: “În mod sigur , dar absolut sigur, domnul agent şef nu a făcut acest gest doar că acel individ era PSD-ist ! Deci,, eu care îl cunosc, am un motiv in plus să il felicit fiindcă ştiu că nu a făcut-o de dragul afirmării sau să se laude cu un act de bravură. E şi dumnealui om, ca fiecare dintre noi, e şi sever si tolerant, dacă e posibil, dar nesimţirera în mod categoric ştiu că nu o suportă, indiferent din partea cui e manifestată .... De când l-am văzut pe acel păcălici că scoate telefonul să se dea şmecher, eram sigur ce urmează ... Asta e ceva normal, dacă noi toţi am avea un astfel de comportament, normal ... ”.

Sunt însă şi persoane care consideră că, pe termen lung, poliţistul va plăti pentru că şi-a făcut treaba aşa cum cere fişa postului.

„Si-a compromis cariera, acum, timp de 3 zile va fi pe cai mari, aplaudat de toti, dar pe termen mediu si lung va regreta acest incident, va fi sarit la promovari, vor aparea tot felul de mustrari scrise din orice nimic , trimis la patrulare si directionat pentru a rezolva cazuri ce nu pot fi rezolvate si care sa ii arate toata ineficienta de care poate da dovada:Sistemul nu iarta astfel de eroi. (...)Nu imi doresc să am dreptate, dar, din păcate, am auzit sau am cunoscut unele persoane din sistem care au avut de suferit după astfel de întâlniri cu oameni politici sau de afaceri, dar care au conexiuni destul de puternice cu cei dintai Sistemuare probleme, si, din păcate, nu e independent politic”, opinează Dănuţ Costel Pintea.

Am încercat să luăm legătura şi cu parlamentarul acuzat de ultraj, dar acesta avea telefonul închis.