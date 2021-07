Cazul românului care a murit după ce a fost „gazat” de o jandarmeriţă. Ce le-a spus aceasta judecătorilor

Jandarmeriţa A.M.F le-a povestit magistraţilor militari, în timpul audierilor, de ce l-a gazat pe Ioan Csapay, pe 19 iulie 2019. Suspectul a decedat la mai puţin de 24 de ore de la intervenţie.

„Victima se zbătea şi la un moment dat, C. (n.red unul dintre jandarmi) mi s-a adresat pe un ton imperativ: «Dă-i cu spray!» În reprezentarea mea în acel moment, pulverizarea cu spray venea în sprijinul acţiunii de imobilizare, pe care nu reuşeau să o ducă la capăt pentru că nu reuşeau să îi prindă mâinile. Nu am acţionat imediat, crezând că nu va fi nevoie şi că cei doi vor reuşi să realizeze imobilizarea, mai ales că numitul C. avea experienţă. Ezitarea a fost până într-un minut, timp în care am văzut că nu reuşesc şi am acţionat”, a declarat femeia.

Ea a recunoscut să a pulverizat spay-ul iritant lacrimogen de la distanţă mică.

„Imediat după ce au reuşit să îl încătuşeze, după câteva minute, mi-am dat seama după faţa victimei că este ceva în neregulă. Sunt de acord că am pulverizat spray-ul de la o distanţă mică, dar precizez instanţei că am acţionat în reprezentarea mea la un ordin pe care îl vedeam legal, iar în ceea ce priveşte întreaga situaţie, de fapt, învederez instanţei că nu am fost singura din echipaj care a acţionat împotriva victimei. Din acest punct de vedere, apreciez că atât manevrele celor doi colegi ai mei, cât şi contextul creat din imboldul verbal de a acţiona cu spray au dus la rezultatul asupra victimei”, a explicat femeia-jandarm.

Femeia şi-a cerut scuze pentru cele întâmplate. „Regret situaţia în care am ajuns. Nu pot preciza în ce măsură vina ar aparţine unuia, altuia sau ambilor colegi ai mei”, a adăugat A.M.F.

Femeia este angajată a Inspectoratului de Jandarmi Suceava. Ea a fost condamnată de magistraţii Tribunalului Militar Iaşi la doi ani şi şapte luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru „ucidere din culpă”, „purtare abuzivă” şi „port fără drept de obiecte periculoase”, în dosarul deschis pentru că i-a pulverizat spay lacrimogen de la o distanţă mică lui Ioan Csapay.

Totul a pornit de la reclamaţia unui tată, care le-a spus jandarmilor că Ioan Csapai, în vârstă de 55 de ani, i-a pipăit fata de 13 ani, în timpul unui festival de folclor. Jandarmii s-au apropiat de Csapai, au încercat să-l legitimeze, însă bărbatul a luat-o la fugă. La un moment dat, a fost prins şi extras din mulţime. Bărbatul era recalcitrant şi nu a vrut să colaboreze cu jandarmii.

A urmat o luptă inegală, Csapai a fost imobilizat de doi jandarmi, pus la pământ cu faţa în jos şi încătuşat cu mâinile la spate. Intervenţia jandarmilor a fost filmată de un cetăţean care se afla întâmplător în zonă.

În imagini se vede cum cei doi jandarmi stau cu genunchii pe presupusul pedofil, îl încătuşează cu mâinile la spate şi, la un moment dat, o colegă de echipă, A.M.F., se apropie de bărbatul imobilizat şi îi pulverizează spray lacrimogen de la o distanţă foarte mică. După mai puţin de un minut, bărbatul nu s-a mai zbătut.

Jandarmii au observat că s-a întâmplat ceva şi au decis să-i dea jos cătuşele. L-au udat cu apă, după care au chemat echipaj medical. Ioan Csapai a fost transportat la Spitalul Judeţean Suceava, unde a decedat.

Filmarea făcută de martorul incidentului a fost publicată pe Facebook şi a stârnit un uriaş val de revoltă. Parchetul Militar Iaşi a demarat o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat pentru cele întâmplate.

