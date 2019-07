Cauza morţii bărbatului gazat de jandarmi la Vatra Dornei. Legiştii au confirmat o insuficienţă cardio-respiratorie acută

Ioan Csapai, bărbatul de 55 de ani care a murit vineri, 19 iulie, după ce a fost imobilizat şi „gazat” de o echipă de jandarmi din Vatra Dornei, pentru că ar fi molestat o copilă de 12 ani, a fost înmormântat miercuri, 23 iulie.

Ghică, fratele său, este revoltat de cele întâmplate. El a declarat pentru „Adevărul” că Ioan nu era nici pedofil şi nici criminal. „Chiar dacă ar fi fost pedofil, tot nu trebuia omorât”, ne-a declarat bărbatul. Ghică Csapai a spus că fratele său locuia într-o casă din Vatra Dornei. Divorţase în urmă cu 17 ani şi avea doi copii. Ioan Csapai era pensionat pe caz de boală, având probleme cardiace. Lucra câte patru ore pe zi la un hotel din Vatra Dornei.

„Nu am nevoie de despăgubiri. Vreau să plătească cei vinovaţi. Am văzut înregistarea video, am văzut cum au acţionat jandarmii”, a adăugat sursa citată.

Familia a primit certificatul constatator al decesului, în urma necropsiei făcută la Suceava. În documentul medical sunt precizate trei cauze care au dus la moartea lui Ioan Csapai. În dreptul literei a, la „boala sau starea morbidă care a provocat direct decesul” este trecută „insuficienţă cardio – respiratorie acută”. La litera b, cauze antecedente: „peritonită generalizată”, şi la litera c, starea morbidă iniţială – „Intarct enteromezenteric total”. Cerficiatul a fost semnat de medicul legist Lăcrămioara Bălan.

Au mai fost prelevate probe pentru cercetări amănunţite, care sunt făcute la Iaşi. Familia persoanei decedate va primi şi aceste rezultate peste două săptămâni.

Ioan Csapai a murit sâmbără, 20 iulie, la Spitalul judeţean Suceava. El fusese adus în comă profundă. Medicii l-au operat, dar în ciuda eforturilor, bărbatul s-a stins. Cu doar câteva ore înainte de deces, el era la un festival de muzică populară pentru copii din Vatra Dornei. Un tată îl reclamase la jandarmii care asigurau ordinea şi liniştea publică la eveniment că-i atinsese indecent fiica.

Jandarmii au încercat să-l legitimeze, însă Ioan Csapai a încercat să fugă. Jandarmii l-au ajuns din urmă, l-au extras din mulţime şi au încercat să-l imobilizeze minute în şir. Momentul intervenţiei în forţă a fost filmat de un trecător. În imagini se vede clar cum bărbatul este ţinut cu faţa în jos de către doi jandarmi. O jandarmeriţă care făcea parte din echipajul de intervenţie se apropie de individul culcat la pământ şi îi pulverizează spray lacrimogen direct în faţă, de la o distanţă mică, de cel mult 20 de centimetri. Asta în condiţiile în care în Ghidul de Intervenţie Profesională al Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, la pagina 62, se arată că distanţa eficientă de folosire a pulverizatorului de mână cu substanţe iritant-lacrimogene este de maximum trei metri, dar nu mai puţin de 1,5 – 2 metri.

