Avocatul familiei bebeluşului mort după botez: „Ca şi cum te calcă maşina şi medicii spun că ai murit de un cancer preexistent”

Avocatul părinţilor lui Iustin, Ioan Bulboacă, a primit raportul medico-legal al necropsiei, care arată că nu există nicio legătură între ceremonie şi moartea copilului, care, în opinia legiştilor suceveni, ar fi fost cauzată de o pneumonie severă.

„Cauza la momentul decesului a fost înec şi s-a constatat o cantitate de lichid care a fost înghiţită de copil. În raportul de necropsie nu s-a mai pomenit nimic despre acest lucru şi s-a decis cauza decesului: o pneumonie preexistentă. Lucru acesta nu corespunde adevărului. Dacă exista cel mai mic semn de boală, copilul era dus la medic, nu la botez”, susţine sursa citată.

În opinia avocatului, copilul nu putea să moară de penumonie chiar după ce a fost scufundat de preot de trei ori în cristelniţa plină cu apă, „cu faţa în sus”.

„Este ca şi cum ai merge pe stradă şi te calcă maşina, dar în raportul de necropsie scrie că ai murit pentru că aveai un cancer preexistent”, a declarat Ioan Bulboacă.

El a arătat că părinţii vor cere o expertiză la Institutul „Mina Minovici” din Capitală şi, totodată, vor solicita şi opinia unor experţi din străinătate.

Pe de altă parte, avocatul Marcel Balatchi, cel care îl reprezintă pe preotul Alexandru Mazarache, a declarat pentru „Adevărul” că, din punctul său de vedere, Parchetul ar trebui să renunţe la acuzaţia de omor din culpă adusă clientului său, iar dosarul să fie clasat.

„Nu e vorba de schimbare de încadrare juridică aici. Aşteptăm să vedem dacă acest raport va fi contestat. Soluţia procedurală de a scăpa de acuzaţii este clasarea, asta prevede Codul de procedură penală. Dar mai este un pic de drum până acolo, nu mă aştept ca imediat să se discute soluţia clasării. Încă nu este momentul. Eu nu am primit raportul personal, clientul meu l-a primit. Procedural, raportul se comunică părţilor, părţile au dreptul să formuleze obiecţiuni, iar procurorul de caz va stabili. Nu pot să vă dau detalii, pentru că urmărirea penală are caracter nepublic. Din punctul nostru de vedere, concluziile raportului nu reprezintă o «răsturnare de situaţie» sau «o lovitură de teatru». Pentru mine, personal, nu-i nicio surpriză, mă aşteptam la aceste concluzii. Prezentarea evenimentelor a fost denaturată în presă. Dacă aţi citit concluziile raportului, mai este ceva neclar? Am citit că părinţii micuţului vor contesta, au anumite căi procedurale”, a declarat pentru „Adevărul” avocatul Marcel Balatchi.

Bebeluşul a rămas fără aer la botez

Bebeluşul Iustin s-a născut prematur la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. A fost externat pe 5 ianuarie a.c. şi a fost botezat pe 31 ianuarie, în biserica „Sf. Constantin şi Elena”, din cartierul Zamca al municipiului Suceava. Ritualul a fost filmat, iar în înregistare se observă că pruncul plângea foarte tare, cu toată puterea, înainte de a fi băgat de preot în cristelniţa plină cu apă. Apoi, când a fost scos din apă şi pus în braţele naşei, copilul nu a mai scos sunete la fel de puternice. Tot în filmare se vede că bebeluşul este scufundat în apa din cristelniţă de preot cu faţa în sus, deşi speciliştii spun că băiatul trebuia ţinut cu faţa în jos.

Naşii au observat că micuţul nu mai poate să respire atunci când au început să-l îmbrace. I-au acordat primul ajutor, în timp ce bunica micuţului a sunat la 112. Medicul urgentist care a sosit la faţa locului şi a făcut manevrele de resuscitare asupra bebeluşului declara atunci că i-a scos din plămâni 110 ml de lichid de consistenţa apei. Copilul a fost transportat la spital şi a murit 12 ore mai târziu în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

Dacă într-o primă fază medicii au constat înecul prin imersie de apă, în raportul medico-legal al necropsiei, care a fost întocmit ulterior, se arată că pruncul a murit din cauza unei pneumonii severe.

Ca să demonstreze ipoteza bolii, legiştii au menţionat inclusiv faptul că părinţii nu şi-au vaccinat copilul imediat după naştere, în Maternitate, şi că nu l-au înscris apoi la un medic de familie.

„Ea (n.red - moartea) s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutivă sindromului de detresă respiratorie acută instalat pe fondul pneumoniei interstiţiale, cel mai probabil de etiologie virală (confirmată la examenul histopatologic şi imunohistochimic) complicată în evoluţie cu bronhopneumonie formă severă, la un nou născut prematur, nevaccinat şi nedispensarizat”, se arată în raport.

