Au vândut tot ce aveau în Bucureşti şi s-au mutat într-un sat din Apuseni, unde trăiesc ca în urmă cu 100 de ani VIDEO

După ce au vizitat Asia şi America, Andreia şi Ionuţ Chiperi, vloggeri de călătorie, au decis să le arate celor care îi urmăresc pe Facebook şi YouTube frumuseţile României. Recent, au vizitat satul Cheia, din munţii Apuseni şi au făcut un interviu cu unul dintre cei 5 locuitori ai acestei localităţi.

Este vorba despre Gabriel, un tânăr care a plecat din Bucureşti împreună cu soţia şi copiii săi, pentru a locui într-o zonă cu peisaje absolut superbe, dar izolată şi fără utilităţi.

Gabriel a povestit că în urmă cu aproape zece ani, după ce străbătuse mai mult de jumătate din munţii României, a decis împreună cu soţia sa, Cristina, să facă un pas care pentru majoritatea oamenilor ar părea nebunesc. Au vândut tot ce aveau în Capitală şi au plecat în inima Apusenilor.

„Este un sat din centrul munţilor Trascău. La vremea respectivă era un sat cu doi locuitori. Mai trăiau doi bătrâni în acest sat. Am avut şansa extraordinară să cumpărăm o bucată de teren, unde am început, am renăscut”, a povestit tânărul. În sat sunt acum cinci persoane, însă niciuna nu este născută acolo.

Întrebat ce i-a determinat să facă pasul spre natură, Gabriel a spus că decizia nu a fost simplă.

„Amândoi lucram, aveam un job full-time, aveam doi copii şi timpul petrecut alături de ei era foarte scurt. Eu lucram pe un post de editor video, Cristina era psihoterapeut şi timpii de concendiu şi perioada petrecută împreună toţi era foarte scurtă. Era din ce în ce mai greu să trăim în Bucureşti. Atunci am luat această decizie gândită în multe nopţi nedormite”, a explicat Gabriel.

El a arătat că a căutat multă vreme un loc potrivit pentru el şi familia lui. În cele din urmă, un prieten care şi-a cumpărat o proprietate în Apuseni, a ajuns în satul Cheia şi i-a recomandat să viziteze zona. A petrecut noaptea într-un cort, pe un teren care astăzi este de fapt centrul gospodăriei sale. În acel moment nu ştia că va lua decizia. S-a hotărât să facă pasul dimineaţă, după ce s-a trezit şi s-a conectat vizual şi emoţional la peisajul din jurul său.

Gabriel, tânărul care a plecat din Bucureşti ca să trăiască în inima munţilor Apuseni FOTO: YouTube/haihuin2

A făcut fotografii pe care i le-a arătat soţiei sale, care se afla acasă împreună cu copiii. Pe atunci Alice, mezina familiei avea doi ani, iar fratelei ei, David, avea şase ani.

Ajunşi în sat, copiii au simţit că trăiesc deopotrivă într-o grădină zoologică şi una botanică. Familia s-a mutat într-o locuinţă tradiţională, adusă de la 500 de metri distanţă şi remontată. Apoi, cei doi soţi au mai strămutat o casă. Este vorba despre „Casa Paraschieva”, construită la 1900, pe care au adus-o din comuna Ponor şi care poate fi închiriată de turişti.

Gabriel recunoaşte că a luat decizia de a se muta cu multă teamă şi îngrijorare. Soţii erau întrebaţi frecvent de rude şi de prieteni ce vor face într-o zonă atât de izolată, unde accesul se face doar pedestru sau cu calul. Dacă vor avea probleme de sănătate, cum va ajunge ambulanţa la ei? Cum se vor descurca fără electricitate şi fără confortul cu care s-au obişnuit la oraş?

„Pentru mine a fost o teamă teribilă. Nu eram conştient dacă suntem capabili să trecem peste prima iarnă. Să vii într-un loc atât de retras, unde nu ai curent electric, unde nu ai acces auto, rudele, părinţii ne întrebau ce vom face, dacă se va întâmpla ceva cu noi? Cum vom putea avea asigurare medicală, cum va interveni ambulanţa? Nu acceptam că nu se poate. Primii paşi au fost să-mi cumpăr unelte pentru a-mi asigura lemnele pentru iarnă, să învăţ să călăresc pentru a-mi aduce proviziile. Am studiat cartea tehnică a drujbei, m-am uitat pe internet cum se mulge o capră, cum să te urci călare, cum să aduci desagile pe spatele cailor”, a arătat sursa citată.

Soţii au prins curaj după prima iarnă. Au învăţat repede cum să se descurce. Ca să facă banale cumpărături, trebuie să mergă cu calul până în localitatea Brădeşti. Situaţia se complică dacă trebuie să ajungă la Aiud, pentru că nu există autobuz direct.

Întrebat unde merg copiii la şcoală, Gabriel a explicat că Alice învaţă la o şcoală cu internat din Rîmeţ, iar David învaţă la oraş.

Decizia de a se muta în inima Apuselilor, le-a schimbat categoric viaţa. Camera în care au locuit toţi, înainte ca cei mici să plece la şcoală, este mai mică decât baia apartamentului pe care-l aveau în Capitală. Nu regretă însă decizia. Spune că experienţa i-a ajutat să comunice mai bine şi a amintit că atunci când erau în Bucureşti el stătea într-o cameră a apartamentului, soţia în alta şi comunicau prin reţele de socializare.

Spune că nu are timp să se plictisească, o zi nu seamănă cu celaltă, găseşte tot timpul ceva de făcut, chiar dacă de la 1 noiembrie, până la 1 aprilie, prin satul Cheia nu trece picior de vizitator.