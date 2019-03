Ştefan Mandachi a plecat din emisiunea lui Guşă înainte de final: „Vinovaţi sunt toţi oamenii politici care au putut să contribuie la construcţia de autostrăzi“

Ştefan Mandachi, afaceristul din Suceava care a construit un metru de autostradă în semn de protest faţă de lipsa infrastructurii rutiere moderne din ţara noastră, a fost invitat special al emisiunii „România 2019”, moderată de Cosmin Guşă şi transmisă de Realitatea TV, joi, începând cu ora 21:00.

Emisiunea a fost realizată la Suceava, în sala Teatrului „Matei Vişniec”, iar alături de Mandachi au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, şi el liberal, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, exclus din PSD în primăvara acestui an, managerul Spitalului Judeţean Suceava, Vasile Râmbu. Actorul Alexandru Arşinel a intervenit prin telefon.

Când i s-a dat cuvântul, Ştefan Mandachi, a declarat, între altele, că nu şi-a schimbat opinia, că nu este interesat să facă politică şi că îi consideră vinovaţi pe toţi politicienii care, deşi au avut posibilitatea, nu au construit autostrăzi în Moldova. Mandachi a subliniat apoi că îi consideră vinovaţi indiferent dacă se află în platou sau acasă, în faţa televizoarelor.

„Vinovaţi sunt toţi oamenii politici care au putut să contribuie la construcţia de autostrăzi şi nu au făcut-o. Că sunt prezenţi în platou, că sunt în faţa micilor ecrane, eu îmi menţin poziţia, nu îmi doresc să fac politică”, a declarat Mandachi. Afaceristul a părăsit emisiune înainte de final şi a explicat pe blogul personal că s-a retras din cauza discuţiilor cu tentă politică.

„Am precizat din start că accept invitaţia în emisiune dacă nu vor fi dezbateri politice şi am fost asigurat că, deşi vor fi invitaţi politicieni, tema centrală va fi autostrada din Moldova. Aşa a şi fost. Toţi invitaţii prezenţi în platou m-au felicitat (m-au lăudat poate prea mult) şi au pus pe tapet în mod obiectiv problema autostrăzii spre Suceava. Moderatorul a insistat că avem nevoie stringentă de autostrăzi şi a promovat #şîeu de zeci de ori pe ecran în timpul emisiunii (ca un concetăţean sucevean). Când discursurile din platou au căpătat unele accente politice, m-am retras, mai ales că aveam şi de lucru la documentarul meu, dar şi datorită faptului că nu mă (prea) pricep la politică”, a scris Ştefan Mandachi.

Joi, pe site-ul www.realitatea.net a fost publicată o imagine în care afaceristul apare alături de Cosmin Guşă, Gheorghe Flutur şi Ion Lungu. Apoi, pe Facebook au mai apărut alte fotografii cu cei patru la hotetul pe care îl deţine Mandachi la Suceava.

Pentru că au apărut reacţii în spaţiul virtual, Mandachi a scris pe contul său de Facebook, din nou, că nu face politică. De această dată, unii dintre susţinătorii săi l-au criticat.

„Se pare că omul a facut-o cu interes, a împuşcat 2 iepuri odata, reclama la restaurantele sale şi capital în noua cariera politică (tind sa cred ca asta urmăreşte)...şi când te gândeşti că toţi am crezut că-i pasă, cum să crezi că cineva investeşte nişte banii fără a avea un interes, păcat!!!”, a comentat Ionuţ Stroe.

„Dacă ai acceptat să vii în emisiunea unuia ca Guşă te-ai desfiinţat ca om! Apoi, dacă nu faci politică, ce cauţi la emisiunea unuia care are partid politic? Nu înţelegi că îi faci reclamă şi audienţă nemeritată? Sunt dezamăgit! Şi sunt sigur că ai dezamăgit pe mulţi asociindu-te cu un personaj ca Guşă. Rişti să pierzi toată simpatia care o mai ai. Încă!”, este de părere Adrian Ilie.

După reacţiile apătute în mediul on-line, Mandachi a precizat pe blogul personal că refuză să se dezică de oamenii politici care i-au susţinut protestul.

„Refuz să mă dezic de aceşti oameni. Refuz să-i bag în aceeaşi oală cu cei din categoria a doua, mai precis cu ceilalţi politicieni laşi sau leneşi, cu ceilalţi antreprenori laşi, cu ceilalţi doctori laşi, etc., care s-au prefăcut că n-au copii, prieteni, rude care ar avea nevoie de autostrăzi. Nu voi reveni la ipocrizie. Nu voi da ”delete” acestor oameni pe care îi consider curajoşi, indiferent de ce alte trăznăi colaterale or mai fi având în minte când au zis #şîeu!”, a scris Mandachi.

