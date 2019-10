Primarul care a umilit o fetiţă de 13 ani  fiindcă a trântit uşa microbuzului şcolar: „Nu poţi să-i scazi nota la purtare, nu poţi s-o atingi nici cu o floare“

Incidentul s-a petrecut joi, 26 septembrie, şi a fost relatat în spaţiul public chiar de diriginta fetei, Cristina Tunegaru.



„O fetiţă din clasa mea nu mai are voie să se urce în microbuzul şcolar. I-a interzis primarul. Atenţie, o fetiţă de 13 ani, din clasa a VII-a, vine la şcoală singură când toţi ceilalţi copii urcă în microbuze. Situaţia e cel puţin revoltătoare”, spune profesoara.



Diriginta descrie pe scurt ceea ce s-a întâmplat în acea după-amiază, când elevii trebuiau să se întoarcă acasă cu microbuzul şcolii. La urcarea în maşină, ionela, eleva de 13 ani, a trântit uşa, „iar şoferul primăriei a decis că cea mai bună lecţie pe care i-o poate da e să-i arunce injurii rasiale ca «cioară», «ţigancă jegoasă» şi să o dea jos. Familia, pe bună dreptate, a apelat la ajutorul 112 pentru a se apăra de un evident abuz”, povesteşte Cristina Tunegaru.



Povestea nu se termină aici deoarece pe fir a intervenit şi primarul care luni dimineaţa, în careul şcolii, a scos-o pe fetiţă în faţa tuturor şi a certat-o pentru fapta sa, amintindu-i că 30 de zile trebuie să meargă pe jos la şcoală.



„În ultimele zile, primăria a început o campanie de bullying agresiv împotriva micuţei, care e acuzată în faţa părinţilor şi a şcolii că prin gestul ei a distrus microbuzul. O fetiţă de 13 ani a rupt uşa microbuzului! Vă daţi seama ce e în sufletul ei acum, când toţi colegii şi părinţii o privesc cu suspiciune, totul pentru că a fost umilită de un şofer rasist, când primarul ameninţă că va sista traseul tuturor microbuzelor din cauza acestui incident?”, se întreabă profesoara Tunegaru.





Primar: „I-am vorbit frumos, ne-am despărţit frumos”



Mihai Dobre (PNL) este primarul comunei Petrăchioaia şi şeful direct al şoferului care transportă elevi cu microbuzul destinat acestui serviciu. Edilul a povestit pentru reporterii „Adevărul” ce s-a întâmplat în cazul Ionelei, subliniind că, până la urmă, a revenit asupra deciziei şi Ionela poate, din nou, urca în microbuz.



„La închiderea uşii, fata a tras intenţionat sau foarte tare de uşă şi s-a rupt sistemul de blocare al uşii de jos. Aşa spune şoferul, eu nu am văzut. Acesta s-a deranjat şi i-a spus copilului să coboare din maşină pentru că nu respectă regulamentul. Fiecare şofer are un regulament în care se spune să nu se trântească uşa, să se facă linişte şi altele”, spune Mihai Dobre care recunoaşte că microbuzul circulă în continuare că, de fapt, nu sistemul de blocare a fost stricat, ci un „plastic”.



Mai departe, primarul spune că familia fetei, însoţită de alte persoane, a mers la casa şoferului pentru a cere explicaţii şi l-au ameninţat pe acesta că-i incendiază locuinţa şi maşina.



„Duminică după-amiază, şoferul vine la mine şi zice «Şefule, eu îmi dau demisia», deoarece a fost ameninţat”. Aşa au luat decizia ca luni, 30 septembrie, să meargă la şcoală pentru a clarifica situaţia.



Mihai Dobre susţine că acel careu şcolar nu a fost convocat de el, ci este un obicei al instituţiei de învăţământ ca dimineaţa, înainte de cursuri, toţi elevii să se adune în curte. „În urma discuţiei purtate cu directorul şi alţi profesori am decis să-i spunem copilului că 30 de zile nu mai merge cu microbuzul pentru ce a făcut. Ce altceva să-i faci? Că nu poţi să-i scazi nota la purtare, nu poţi s-o atingi nici cu o floare. Am scos fata în faţă. I-am zis frumos: «Domnişoară, vină în faţă să vadă şi colegii tăi ce ai făcut joi». I-am vorbit frumos, ne-am despărţit frumos”, susţine primarul care, însă, nu poate indica un regulament care-i permite să ia o astfel de decizie.



„Mi-au pus fata la zid, de zici că a făcut o crimă”



Ionica Galbenu, mama fetei, susţine că luni dimineaţa nu-i venea să creadă când şi-a văzut copila scoasă şi certată în faţa tuturor elevilor. „Am mers la şcoală şi acolo domnul primar a scos toţi elevii în curte şi o certa pe fata mea. Fata a început să plângă. Fata mea era pusă la zid în faţa celorlalţi de ziceai că a făcut o crimă. ”



Femeia spune că ea a aflat de cele petrecute chiar de la copiii din microbuzul şcolar care i-au povestit că şoferul, până să o dea jos, i-ar fi adresat cuvinte urâte, precum „cioară” sau „jegoaso”. „De ce suntem luaţi aşa? Ne văd că suntem ţigani, că suntem amărâţi, că nu avem nicio putere?”, se întreabă mama.



Temerile ei, faţă de ce s-ar putea întâmpla cu copila se accentuează mai ales că, peste câteva ore, părinţii vor pleca la muncă în Anglia, iar fata şi fratele ei mai mic vor rămâne în grija unei bunici.



Federaţia Naţională a Asociaţilor de Părinţi a anunţat că va sesiza cele întâmplate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Inspectoratului Şcolar Ilfov şi Ministerului Educaţiei.

