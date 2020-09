Marian Pavel (PSD), noul preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Astfel, PSD şi-a adjudecat 14 de consilieri judeţeni, PNL-10, iar PRO România-6. Conform rezultatelor finale, Marian Pavel a obţinut 34,2% din voturile electoratului ialomiţean, Luminiţa Barcari 30,1%, iar ceilalţii candidaţi, 8 la număr, 35,7% din voturi.

Conform independentonline.ro , marele perdant al alegerilor locale din Ialomiţa rămâne Alianţa USR PLUS. Alianţa ratat şansa de a accede atât în Consiliul Judeţean Ialomiţa, cât şi în Consiliul Local Slobozia. În primul caz, procentul obţinut de către USR PLUS a fost de 5,7%, iar în cel de-al doilea de 6,29%. În aceste condiţii, singurele victorii notabile rămân cele de la Miloşeşti şi Gârbovi, unde candidaţii USR PLUS au reuşit să-şi adjudece fotoliile de primar.