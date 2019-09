Cine este românul ucis în atentatul terorist de la Kabul. Ce tragedie trăise înainte de plecarea în Afganistan

Vasile Rădună a plecat din ţară în luna aprilie a acestui an, cu o zi înainte ca tatăl lui să fie înmormântat. «Este o zi neagră pentru comunitate! Vasile Rădună mi-a fost coleg din şcoala generală până la liceu. Era un om bun!» spune primarul localităţii Fierbinţi Târg, Dobrică Pârvu. Deocamdată nu se cunosc amănunte privitoare la repatrierea trupului militarului decedat.

Primarul localităţii Fierbinţi a povestit pentru Adevărul despre prietenul său din copilărie, cutremurat de tragedia petrecuă[ în Afganistan. Dobrică Pârvu spune despre Sile, aşa cum îl ştia toată lumea pe militarul român, că era un om de toată isprava. "Ce să vă spun? E o nenorocire imensă. Are o fetiţă în vârstă de 9 ani, a rămas orfană de tată. Sile locuia la Bucureşti, alături de familie, dar aici venea tot timpul pentru că renovase casa părintească. Părinţii nu mai trăiesc. Tatăl a murit cu o zi înainte de plecarea lui în Afganistan, iar mama lui înainte cu un an. În localitate îl mai are pe fratele său, mai mare cu câţiva ani. Cumnata lui este bibliotecară în Fierbinţi, iar fratele este pompier la Urziceni", povesteşte primarul. Toată lumea din Fierbinţi Târg a fost cutremurată de această veste. Dobrică Pârvu spune că iniţial a primit vestea cu detaşare, cu mâhnire, dar când a aflat că este vorba despre Sile s-a îngrozit.

"Am fost colegi de şcoală, din clasa a V-a pînă la liceu. Am făcut Armata împreună la Jandarmerie, am flăcăit împreună, aşa cum se spune la noi, mergeam la discotecă, ne distram, era un prieten de toată isprava. Ultima dată l-am văzut cu câteva zile înainte de misiunea din Afganistan. Venise la Primărie să plătească taxele şi impozitele la casă. Nu mi-a spus unde pleacă, probabil era secretul misiunii, dar mi s-a părut mai serios, nu mai era băiatul volubil pe care îl ştiam, era mai matur", povesteşte primarul din Fierbinţi Târg. Soţia lui Vasile Rădună este asistentă medicală la un spital din Bucureşti. Probabil, spune primarul din Fierbinţi Târg, va alege să-l înmormânteze în Capitală. "Noi aprobăm astăzi în şedinţa de Consiliu Local acordarea titlului de cetăţean de onoare post-mortem", spune Dobrică Pârvu.

Pe prietenul său din copilărie şi-l aminteşte ca pe un băiat de toată isprava. "Era tipul de fierbinţean corect, crescut la ţară, cu spirit de echipă, modest, cinstit, nu ajunsese să fie influenţat de viaţa din Bucureşti. Mergea în misiuni de vreo 10 ani, fusese agent de securitate la mai multe ambasade ale României în lume. Ştiu că de mulţi ani îşi dorea astfel de misiuni. Iată că într-un final acest lucru i-a fost fatal. El este un erou acum, ne pare foarte rău pentru această pierdere, nu pot să vă explic în cuvinte", spune primarul.

Şi-a dat viaţa pentru a-i salva pe ceilalţi

Ministrul de Externe, Ramona Mănescu, a precizat că diplomatul român care a murit în atacul terorist de la Kabul avea 43 de ani şi făcea parte din structura de securitate a misiunii diplomatice. Ea a precizat că atacul a fost unul susţinut, cu maşini-capcană. ​„Este un moment tragic pentru România, nu doar pentru MAE, pentru că un om tânăr, născut în 1976, şi-a pierdut viaţa. Şi-a dat viaţa pentru a-i salva pe ceilalţi, într-un efort de a combate acest atac. Este incredibil cum în continuare, cu toate eforturile pe care România şi toate ţările partenere NATO le fac în Afganistan, în continuare avem aceste atacuri teroriste. E la ordinea zilei această situaţie. A fost ţintită Ambasada, misiunea României de acolo. Atacul a început aseară, sigur este un atac susţinut, cu maşini-capcană, aşa cum sunt obişnuiţi teoriştii talibani”, a declarat Ramona Mănescu. Funeralii naţionale Ea a vorbit despre eventualitatea ca românul mort să aibă funeralii naţionale. "Merită toate onorurile şi merită tot respectul nostru", a apreciat ea. Ministrul a mai spus că, la momentul atacului, erau 12 diplomaţi români la misiunea de la Kabul, atacul având loc luni seară, la ora 22.00, ora României, şi durând câteva ore după miezul nopţii. „Dimineaţa au reuşit să-i scoată de acolo, să-i evacueze şi acum sunt în siguranţă. După ce au atacat clădirea principală, au incendiat şi alte clădiri anexe. Locul nu mai poate fi utilizat în acest moment", a mai spus Mănescu. Ministrul a precizat că atât preşedintele Klaus Iohannis, cât şi premierul Viorica Dăncilă au fost informaţi despre tragedie şi că, după părerea sa, pentru diplomatul român mort s-ar impune funeralii naţionale, având în vedere actul de curaj de care a dat dovadă. Ea a adăugat că românul rănit este în afara pericolului în acest moment. „În cursul nopţii de 2 spre 3 septembrie 2019, în cadrul campusului în care îşi desfăşoară activitatea Ambasada României la Kabul a avut loc un atac terorist îndreptat împotriva cetăţenilor străini. În urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, iar altul a fost grav rănit”, se arată într-un comunicat al MAE.

