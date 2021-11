Un tânăr de 25 ani, suspect de meningită, se zbate între viaţă şi moarte. Familia îi acuză pe medici

Iulian Angeru are 25 ani, iar în cursul zilei de miercuri, săptămâna trecută, a ajuns la spitalul din Slatina. Tânărul s-a simţit rău, iar după o zi în care a văzut că starea nu i se îmbunătăţeşte s-a adresat spitalului. Medicii ar fi suspectat de la început o meningită.

De aici, însă, au apărut problemele. A fost mai întâi nevoie de un medicament pe care familia a fost nevoită să-l cumpere, pentru a-l procura viitoarea soţie a tânărului apelând inclusiv la comunităţile de pe Facebook. Odată găsit medicamentul, au aflat că nu de 10 fiole avea nevoie, ci de câte 10 fiole pe zi, spune Cristian Brînaru, tatăl viitoarei soţii a lui Iulian.

Tot pe Facebook, dar şi prin reţeaua de cunoştinţe, au încercat să-I găsească un loc la un spital de rang superior. Aşa au ajuns în ziua de vineri, când de la Spitalul Militar Bucureşti ar fi primit vestea că există pentru el un loc acolo.

„Noi am insistat să-l mutăm de vineri. Cu toate intervenţiile pe care le-am avut am obţinut pat la Spitalul Militar. Deşi spitalul militar îl aştepta cu patul rezervat, cei de aici ne-au zis că-l mai ţin două zile, să-i facă o puncţie. Starea lui s-a agravat, deşi vineri comunica cu fiica mea. L-a pus să-şi facă poză, şi-a făcut poză, „ai grijă de tine“, chestii de genul ăsta. De vineri a început să i se agraveze situaţia. Sâmbătă am fost sunat de dr. Vidu că este în stare gravă, după care şi-a mai revenit. Duminică au spus că e mai bine, iar acum s-a agravat.

Ne minţeau, nu voiau să sune la Spitalul Militar din Bucureşti“, a declarat Cristian Brînaru, pentru Adevărul.

Veştile au fost tot timpul amestecate, confirmă şi viitoarea soţie a tânărului. Ba li s-a spus că e rău, şi chiar mai mult, că va muri, ba li s-au dat speranţe.

„Starea lui a fost azi bună, mâine rea“

Pentru a procura unul dintre medicamentele care i-au fost administrate a fost o adevărată desfăşurare de forţe şi o cursă contra-cronometru. Li s-a spus că medicamentul îşi face efectul şi că va fi bine. În momentul în care, vineri, au cerut transferul, răspunsul a fost că ar mai fi nevoie de două zile, de o puncţie şi de tratament administrat.

Oamenii s-au simţit disperaţi şi nu înţeleg motivul pentru care pacientul a plecat de-abia luni, 15 noiembrie, intubat, către spitalul din Bucureşti.

Iubita băiatului a postat iun mesaj pe Facebook, înainte ca tânărul să ajungă al Bucureşti.

„Sufletul meu, Iulian Angeru , în urma cu 40 minute a fost preluat de la Spitalul Judeţean Slatina, jud. Olt şi trimis către Spitalul Militar Bucuresti, acolo unde medici cu suflet îl aşteaptă de vineri şi unde speram sa îşi revină. De vineri ne luptam să îl transferam, însă Spitalul Judeţean Slatina nu i-a dat drumul.

În fiecare zi, în fiecare minut şi secundă ne-au minţit că nu i se dă drumul pentru că trebuie să vadă cum mai este starea lui, ori că trebuie făcut Rmn sau puncţie. Disperarea noastră a fost mare. Disperarea mea a fost până la Dumnezeu pe care L-am implorat şi Îl implor să îmi salveze sufletul bun care stă să moară. Starea lui a fost azi bună, mâine rea.

„Azi a plecat intubat, în comă indusă. Ieri era bine, vorbea, glumea, râdea...“

Azi vorbesc cu el, e bine, e la fel ca înainte, mâine nu mai e bine. Azi, 15.11.2021, de la prima oră a dimineţii şi pana la ora 14 şi puţin, am fost minţiţi că este pregătit şi că se aşteaptă salvarea despre care spuneau ca ajunge în 5 minute, însă acele 5 minute s-au făcut ore. Ne-au mintit, ne-au ascuns, ne-au distrus un suflet sănătos şi bun. Azi a plecat intubat, în comă indusă. Ieri era bine, vorbea, glumea, râdea... Azi de dimineaţă nu a mai fost bine. Disperarea mea nu are limite! Vă rog să vă rugaţi pentru el.

De asemenea, vă rog sa distribuiţi acest mesaj. Să ajungă peste tot. Iuli, te aştept acasă! Eu fără tine nu pot trai. Te implor, hai acasă! Sunt disperata! Te iubesc din tot sufletul meu!“, a scris tânăra Florenţa Brînaru.

La scurt timp a revenit cu o completare, menţionând că „Spitalul Judeţean Slatina a trimis acest tânăr de 25 de ani intubat, deşi Spitalul Militar din Bucureşti a cerut să nu fie trimis aşa. Implor medicii din spitalul militar Bucureşti să mă ajute şi să salveze acest biet suflet!!!!!“.

„S-a sunat pe la toate spitalele, dar nu s-a reuşit transferul“

Managerul SJU Slatina, Angela Nicolae, respinge acuzaţiile, menţionând că s-au făcut toate demersurile, însă eforturile nu au dat roade zile la rând.

„Medicii noştri au depus toate diligenţele şi au făcut tot posibilul pentru a-l transfera. Toate eforturile s-au făcut, s-a sunat pe la toate spitalele, s-a ţinut legătura cu familia, dar nu s-a reuşit transferul. Nici nu se pune problema că nu a vrut spitalul. În cele din urmă, astăzi s-a reuşit transferul. De-abia astăzi s-a obţinut acordul“, a declarat managerul, pentru „Adevărul”, menţionând că pentru moment nu va face şi alte declaraţii.

