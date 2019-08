Telefonul Luizei Melencu s-a activat din nou sâmbătă dimineaţă, 17 august. Mesajul suspect primit de bunicul fetei

Bunicul Luizei, fata dispărută la Caracal, a prezentat reporterilor "Adevărul" în dimineaţa zilei de sâmbătă, 17 august, un mesaj primit de pe numărul de telefon al nepoatei sale în aceeaşi zi, la ora 2.21. Potrivit SMS-ului, de pe respectivul SIM a fost transmis mesajul "Acum pot fi contactat pe mobil. Am devenit disponibil. / You can now call me on my mobile. I am available.".

Mesajul suspect apare la trei zile după ce o colegă de clasă a Luizei a sesizat că adolescenta răpită de Gheorghe Dincă a avut activitate pe contul de WhatsApp, pe data de 14 august, la ora 0.56.

Unii specialişti susţin că este un mesaj standard trimis de operatorul de telefonie mobilă, în cazul de faţă Telekom, în momentul în care un SIM ar trece dintr-o zonă fără semnal într-una în care se reconectează la reţea.



Cu toate acestea, imaginea de pe telefonul bunicului Luizei arată că SMS-ul a fost compus de către utilizatorul cartelei telefonice şi că nu este un mesaj standard al operatorului. Pe de altă parte, modul sumar în care este formulat arată că este puţin probabil să fi fost un mesaj oficial al operatorului.

Bunicul fetei a încercat să sune pe telefonul nepoatei imediat după ce a văzut mesajul, în dimineaţa zilei de sâmbătă, însă aparatul apărea a fi închis, la fel ca şi la celelalte câteva sute de tentative făcute de familia Luizei de a o contacta, după dispariţia fetei. Bunicul Luizei mai spune că astfel de mesaje îi apăreau frecvent după apariţia fetei, însă ultimul primit datează de acum aproximativ o lună.



Pe de altă parte, specialişti în telecomunicaţie arată că operatorul de telefonie mobilă poate furniza, în baza unei cereri autorizate, informaţii detaliate despre un număr de telefon care a indicat activitate, inclusiv celula de telefonie mobilă din care s-a transmis acel mesaj.



Familia Luizei spune că nu a fost contactată de investigatorii care se ocupă de dispariţia fetei în prima parte a zilei de sâmbătă, 17 august.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: