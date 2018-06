Reacţia uluitoare a bărbatului care şi-a pierdut soţia într-un accident transmis chiar de el pe Facebook. „De ce faci pe victima?“, îl taxează internauţii

Cătălin Sindilă, pasagerul din stânga şoferului care, vineri-seara, a provocat un accident mortal pe DJ 677, în judeţul Olt, în localitatea Slătioara, a postat astăzi, pe contul său de Facebook, fotografia şoferului vinovat, prietenul său, cu mesajul scurt: „El m-a nenorocit!“. În accident au decedat şoferul nevinovat care conducea maşina lovită de autoturismul în care se aflau tinerii, dar şi soţia lui Cătălin Sindilă. Afectat, pasagerul din stânga şoferului (maşina avea volanul pe partea dreaptă) îl indică drept vinovat de accident pe prietenul său aflat sub influenţa alcoolului, alături de care a urcat în maşină.

„Te-ai apucat să faci LAIV ca un barosan ce eşti“



În timpul cursei, însă, chiar Cătălin îl îndemna pe cel de la volan să crească viteza, totul fiind transmis live pe Facebook. Reacţiile celor care i-au citit ultima postare, în scurt timp adunându-se câteva zeci, sunt, însă, acuzatoare la adresa teribiliştilor:

„Probabil ca o sa imi iau hate pentru ce urmeaza sa zic, dar asta e pentru ca oamenii nu suporta adevarul. E chiar tragic ce s a intamplat si imi pare sincer rau,dar in acelasi timp incredibil de stupid si asta imi face sangele sa fiarba in mine, ca mor oameni nevinovati din cauza unor cretini infecti fara minte si respect fata de ei si a altor oameni din jur.

De ce faci pe victima? Zi ma ! De ce ? Nu simti ca ai avut si tu partea ta de vina aici? . Il acuzi pe el ca te-a nenorocit... cand chiar tu ii spui la inceput de video "dai coaja!" A mers baut atata drum cu asa viteza si tu nu ai facut nimic, nu i-ai spus sa incetineasca ( ba inca iti placea viteza ca te-ai apucat sa faci LAIV ca un barosan ce esti), nici macar nu i-ai spus sa nu urce beat la volan, ba inca ai si plecat cu el ,punandu-ti din start viata in pericol cu buna stiinta si nu ti a pasat. Te bagi singur in cusca leului si apoi vrei sa fi numit victima ??? ESTI UN COMPLICE! Normal ca iti placea sa te dai mare pe facebook ca mergeti cu viteza si ascultati manelele alea infecte. Inconstienta ( si prostia) voastra a costat viata pe 2 oameni, unul din ei fiind chiar sotia ta!

Zic asta in situatia in care eu am trecut printr-o drama foarte aiurea din cauza unui om ca voi! cand aveam 13 ani, mergeam linistit si legal cu bicicleta si un cretin baut, cu 110 la ora in localitate, pierduse controlul si ma luase din plin,dupa care m am trezit din coma la spital si dupa 3 zile, am intrat in moarte clinica... sa nu mai zic ca era sa raman si paralizat si fara picioare, luni de zile imobilizat la pat si prin spitale, si nenorocitul ala dupa 7 ani de tribunale si 5 expertize care aratau clar ca e vina lui, a scapat fara sa imi plateasca un leu, ba din contra, avea pretentia sa ii platesc reparatia la masina“, a scris un bărbat, în timp ce alţi comentatori au reacţii mult mai dure, unele dintre acestea neputând fi reproduse.

Cătălin Sindilă, pasagerul din stânga şoferului, alături de soţia sa, care şi-a pierdut viaţa în accident FOTO: Facebook Cătălin Adriana Sindilă



„Cat adevar ! Bravo ! El nu parea f afectat ca sotia lui zacea moarta in spate...se aude bine pe filmare... “, sesizează altcineva. „ Doamne fereste cu asa oameni. Am trecut pe langa voi eram si cu copilu in masina am tras de volan ca sa va evit ca mergeati pe contrasens. Dumnezeu sa.i ierte pe cei decedaţi. Mor suflete nevinovate din cauza unor inconstienti. Îmi e frica sa mai conduc 😠 😠 😠 😢 😢 😢 “, continuă discuţia, altcineva adresându-i pasagerului un avertisment dur: „Daca pun mâna pe tine vreodata te rup cu bătaia. Ati omorât doi oameni nevinovati bai nenorociţilor. De ce morţii tai te dai victima cand tu esti complice?“.

Şoferul vinovat de producerea accidentului, care a urcat la volan deşi consumase băuturi alcoolice, a fost reţinut imediat după accident, în prezeând aflându-se, sub pază, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.